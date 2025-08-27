Ana Carrillo 27 AGO 2025 - 15:39h.

La hermana de José Ortega Cano ha confirmado que la hija de Michu y José Fernando se ha mudado a Madrid e Inmaculada Gamaza ha dado su opinión

Desde la muerte de Michu el pasado mes de julio, se ha hablado mucho acerca de su testamento y de la custodia de María del Rocío, la hija de siete años que tenía en común con José Fernando Ortega. Se daban diferentes informaciones y se especulaba pero las incógnitas no han sido resueltas hasta ahora: en el testamento, que ya ha salido a la luz, figura la madre de Michu, Inmaculada Gamaza, como la heredera de sus bienes - un apartamento, un coche y una moto - y Mari Carmen Ortega, hermana de José Ortega Cano, ha revelado que la niña se muda a Madrid.

"La niña ya se va para Madrid, se va para Madrid, nada más", comentaba a 'Europa Press' ayer por la tarde la hermana de José Ortega Cano, abuelo paterno de la niña, que ha rechazado hacer declaraciones sobre este tema. Esta información ha sido confirmada por Inmaculada, madre de Michu, que ha sido la persona que se ha hecho cargo de la pequeña María del Rocío este primer mes tras el fallecimiento. Lo ha hecho al atender a los medios, como 'Europa Press', en una de las calles de su pueblo, Arcos de la Frontera, donde la han interceptado varios reporteros.

"Rocío está donde tiene que estar por voluntad de su madre", han sido las primeras palabras de Inmaculada, que confía en que el vínculo con su nieta nunca se rompa pese a la distancia: "Rocío siempre va a estar conmigo, yo voy a pedir mis derechos como abuela que soy para que ella esté en verano conmigo y en las Navidades"; y que, por ende, confía en que los Ortega le permitan seguir teniendo contacto con la niña.

Inmaculada defiende que no se ha opuesto "para nada" a que Rocío se marchase a Madrid: "Si Michu lo decidió y es lo que quiso, yo encantada de la vida, bendita sea su decisión, la respeto y la apoyo"; pero ha recalcado, visiblemente emocionada, que, junto a ella, su nieta era feliz: "Mi niña decía que conmigo era muy feliz, eso siempre lo decía ella. Decía: 'Yo voy a estar contigo, abuela, hasta el día en que te mueras'. Ella estuvo ahí pensando dónde iba a ir, cuál era su casa".

Por último, ha confesado que le ha sorprendido ser la gran beneficiaria en el testamento de Michu porque considera que todos los bienes deberían ser para su nieta.