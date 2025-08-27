Silvia Herreros 27 AGO 2025 - 08:01h.

La tentadora y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla del problema infeccioso que ha tenido

María Aguilar cuenta por qué se ha hecho una liposucción y le lanza un dardo a Fani Carbajo

María Aguilar, más conocida en redes sociales como María Brunn, comparte su diagnóstico médico y explica el motivo por el que casi pierde un ojo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se encuentra de vacaciones, viajando a bordo de un lujoso crucero por el Mediterráneo. Aunque hasta ahora no había querido hablar del tema, la exnovia de David Vaquero ha estado haciendo frente a un problema de salud agravado.

La de Málaga contrajo antes de zarpar un problema de carácter infeccioso bastante común. Aunque generalmente no suele ser grave ni causar complicaciones, María habría estado a punto de perder la visión, según ella misma ha declarado a través de sus stories de Instagram.

"Antes del crucero casi pierdo un ojo, literalmente tenía una conjuntivitis increíble. No sé cómo se me quitó tan rápido", ha contado a sus seguidores sin especificar si ha necesitado o no tratamiento médico. María no ha dado más detalles de su estado de salud, y en mitad de su viaje por el Mediterráneo, ha querido contar lo que le ha ocurrido para justificar el uso de gafas de sol en interior a la hora de grabar una publi para sus redes.

Tal y como explican desde la Clínica Mayo, la conjuntivitis es una inflamación de la membrana conjuntiva, que se encuentra entre el párpado y el globo ocular. Cuando los pequeños vasos sanguíneos de esta se hinchan e irritan, se hacen más visibles. Esto es lo que hace que la parte blanca del ojo se vuelva rojiza o de color rosa.

"Suele producirse por una infección viral. También puede producirse por una infección bacteriana o una reacción alérgica", explican los expertos, que recalcan que, aunque pueda ser molesta, "rara vez afecta la visión". Según las declaraciones de la que fuera tentadora del novio de Elena Adsuara en LIDLT, ella habría estado a punto de perder el ojo.

En la mayoría de los casos, la conjuntivitis no causa pérdida de visión permanente. Sin embargo, algunas formas de conjuntivitis, especialmente las causadas por infecciones bacterianas o virales, pueden afectar la córnea e incluso provocar pérdida de visión temporal o, en casos muy raros, permanente. Si no se tratan adecuadamente, la infección "puede extenderse y afectar a la córnea, lo que puede provocar disminución de la visión y signos más intensos", explican desde el Instituto Català de Retina.