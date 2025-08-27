Lorena Romera 27 AGO 2025 - 17:41h.

La hija de Ortega Cano publica una foto junto a la hija de Michu y José Fernando tras conocerse dónde va a vivir

La madre de Michu se rompe al hablar de la marcha de su nieta a Madrid

Gloria Camila ha compartido las primeras imágenes junto a María del Rocío, hija de Michu y José Fernando, tras confirmarse que va a vivir en Madrid. Después de las declaraciones de Mari Carmen, hermana de José Ortega Cano, que ha desvelado que la pequeña de ocho años se va a la capital, la colaboradora de 'TardeAR' ha publicado una significativa foto con su sobrina.

Desde que muriese Michu, el futuro de su hija era todo un misterio. Después de semanas de especulaciones y rumores, el testamento ha visto la luz. En él, su madre, Inmaculada Gamaza aparece como la heredera de sus bienes -un apartamento, un coche y una moto-. Además, la hermana de Ortega Cano ha revelado que "la niña ya se va para Madrid".

La madre de Michu está rota. Eso sí, confía en que los Ortega le permitan mantener el vínculo que tiene con su nieta. "Voy a pedir mis derechos como abuela que soy para que ella esté en verano conmigo y en las Navidades. Mi niña decía que conmigo era muy feliz, eso siempre lo decía ella. Decía: 'Yo voy a estar contigo, abuela, hasta el día en que te mueras'. Ella estuvo ahí pensando dónde iba a ir, cuál era su casa", expresa.

Pero, finalmente, será Madrid. A través de su perfil de Instagram, Gloria Camila ha celebrado este momento con una fotografía en la que aparece de la mano de su sobrina. Juntas en un coche y todo apunta que de camino a la capital. Una imagen en la que vemos a la pequeña con su bebé reborn y a la que fuera concursante de 'Supervivientes' custodiando su mochila, en la que irían sus pertenencias.

Aunque no acompaña la publicación con ningún texto (tan solo unos emoticonos brillantes, en un gesto de lo feliz que le hace este momento y lo ilusionada que está de poder tener con ella a su sobrina), esta foto es la clara demostración de que una imagen vale más que mil palabras. Tras la publicación de esta instantánea, Gloria Camila no ha vuelto a actualizar sus redes, lo que parece indicar que estaría volcada y centrada únicamente en pasar tiempo con la hija de José Fernando.

El mensaje que Michu dejó a Gloria Camila antes de morir

Semanas antes de su fallecimiento, -a los 33 años por la enfermedad congénita del corazón que padecía-, Michu le dejaba escrito un mensaje público a Gloria Camila. Unas preciosas palabras en las que expresaba el deseo que tenía para el futuro de su hija y que, a juzgar por cómo se están dando los acontecimientos, podría llegar a cumplirse.

"Madre mía, si vieras el look que se inventó ayer Rocío… De mayor haréis cosas de moda juntas, seguro. Me la juego aquí y ahora, vaya", escribía la exnovia de José Fernando en una publicación de la exconcursante de 'Supervivientes', con la que tenía una relación estupenda después de haber conseguido arreglar sus diferencias.