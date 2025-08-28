Ana Carrillo 28 AGO 2025 - 19:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado cómo es su vida en Madrid junto a su hija en común con David Rodríguez

Anabel Pantoja ha abandonado temporalmente su casa de Arguineguín, en Gran Canaria, para iniciar una nueva etapa en Madrid junto a Alma, su hija en común con David Rodríguez. Fue la exconcursante de 'Supervivientes' la que comunicó la noticia en Instagram, donde compartió un vídeo llorando mientras salía cargada con una gran mochila de la casa en la que ha residido durante los primeros nueve meses de vida de su hija.

En esa casa de Canarias les ha acompañado por temporadas David Rodríguez, padre de la niña, que normalmente vive en el piso de sus padres en Córdoba, ciudad en la que sigue trabajando como fisioterapeuta, en el mismo puesto que tenía a principios de 2023 cuando conoció a la exconcursante de 'GH VIP' durante la gira por América de Isabel Pantoja.

La sevillana adquirió esa propiedad con vistas al mar, jardín y piscina, en el verano de 2023, unos meses después de iniciar su relación con el fisioterapeuta con el que supo desde un primer momento que quería formar una familia. Ahora la ha abandonado temporalmente para regresar a Madrid, ciudad en la que vivía junto a su exnovio, Yulen Pereira, antes de conocer a David.

En su vuelta a la capital la acompaña su hija Alma, tal y como ha mostrado en Instagram, donde no ha aclarado el motivo de su regreso. Lo que sí que ha querido compartir con sus seguidores es cómo es su nueva rutina, es por eso que ha subido a su feed un vídeo en el que enseña que cómo empiezan ahora sus días en Madrid. "Ahora todo es así", ha escrito junto al mencionado clip, en el que muestra que en el piso que ocupa ahora se encuentra con ella su bebé.

"Agradecida es poco, por vivir y luchar por nosotras", ha añadido también la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja, que se muestra encantada con su nueva rutina en la ciudad en la que ha vivido tantos años por motivos laborales: se mudó a la capital para estudiar maquillaje cuando todavía no había cumplido los 30, compartió piso durante una larga temporada con su mejor amiga Susana Molina, probó la convivencia con Yulen Pereira y ahora está de vuelta.