La noticia de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha llegado hasta las paredes de Cantora e Isabel Pantoja habría decidido que cambiar algunos de sus planes tras conocer esta noticia. La cantante, que tenía intenciones de mudarse a Punta Cana a la espera de cerrar una gira por Latinoamérica, habría preferido quedarse un poco más cerca .

Aunque actualmente Isabel Pantoja se encuentra en su finca de Cantora, la tonadillera podría abandonar la vivienda para dirigirse a un destino todavía desconocido. El colaborador de 'Vamos a Ver' Kike Calleja ha explicado que la cantante no tendría intención de moverse "hasta que se solucione todo lo del divorcio de su hijo".

Según Kike Calleja, Pantoja ha enviado sus pertenencias y enseres personales a algún destino que aún no se conoce: "Sus pertenencias están yendo en barco a alguno de esos sitios", explicaba el colaborador. Entre los posibles destinos se encuentran las Islas Canarias. El resto de los colaboradores han apostado por que la cantante podría viajar a Canarias para comenzar a vivir en las islas, después de no conseguir mudarse a Punta Cana.

El brutal enfado de un miembro de Cantora

Después de haberse filtrado una información sobre Cantora y una estancia de la vivienda en la que, supuestamente Isabel Pantoja podría estar reparando y arreglando con recuerdos de su vida para la grabación del documental, el hermano de la cantante se habría enfadado.

Agustín Pantoja se habría enfadado tras conocerse esta información: "En Cantora solo están Agustín, Isabel y una persona de servicio", explicaba Kike Calleja. Además, Adriana Dorronsoro ha comentado que el hermano de Isabel Pantoja es de "enfado fácil", a lo que el colaborador ha respondido: "Agustín Pantoja tiene mucho carácter".