La portada de la revista 'Semana' de este miércoles sorprendió con la noticia de la ruptura sentimental de Irene Rosales y Kiko Rivera. Tras nueve años de matrimonio y con dos hijas en común, la pareja asegura haber decidido poner fin a su relación de manera respetuosa y sin la intervención de terceras personas. Ambos han publicado sus propios comunicados en redes sociales tras salir la información en la portada de la revista.

Kike Calleja nos ha desvelado en 'Vamos a ver' cómo se encuentra Kiko tras la ruptura: "Me comentan que la decisión se tomó hace un mes, que Irene se encuentra bien dentro de la situación y que Kiko está bastante afectado, está en casa de su amigo Fran. Además, está el entorno de Isabel Pantoja y ella misma preocupada por su hijo porque ven que tiene una situación complicada por delante, que incluso tendrán que ayudarle a buscar una casa. Hace mucho tiempo Kiko le pidió a su madre la Casa de los Remedios e Isabel se la negó", ha contado el colaborador del programa en directo.

Por otro lado, Alejandra Rubio también ha compartido su opinión sobre la ruptura del momento : "Yo pensaba que esto no iba a pasar nunca porque, aparte, no creo que Irene esté fatal y Kiko esté bien, como he escuchado; yo creo que es al contrario: Kiko es muy dependiente de Irene, Irene tiraba mucho de él".

Suso, por su parte, ha querido compartir con los telespectadores la información que le ha llegado: "A mí no me dicen que la decisión la haya tomado uno, sino que ha sido una decisión de mutuo acuerdo y que ha sido hace 2 o 3 semanas", ha asegurado el también colaborador del programa.

Primeras declaraciones de Irene tras su separación

Un día después de hacerse publica la noticia de la inesperada ruptura sentimental del hijo de Isabel Pantoja, Irene Rosales ha reaparecido y ha respondido a las preguntas de los reporteros que la esperaban a las puertas de su casa: "Está todo bien", ha asegurado con una sonrisa ante los medios de comunicación que la esperaban a la puerta de su casa.