Primeras palabras de Irene Rosales tras su ruptura con Kiko Rivera: "Está todo bien. Somos familia"

Nuria Morán 28 AGO 2025 - 12:22h.

'Vamos a ver' ha emitido las primeras imágenes de Irene Rosales saliendo de su casa tras confirmar su ruptura con Kiko Rivera

Exclusiva | Las imágenes de Irene Rosales con otro hombre: "Están en una actitud muy cómplice"

Compartir







Tras once años de relación y nueve de matrimonio, Kiko Rivera e Irene Rosales decidían poner fin a su historia juntos. Poco después de convertirse en portada de la revista 'Semana' los protagonistas de esta inesperada ruptura lo confirmaban en sus redes sociales.

Pocas horas después hacerse pública el fin de su relación sentimental, Irene ha reaparecido y ha respondido a las preguntas de los reporteros que la esperaban a las puertas de su casa, imágenes que hemos podido ver en 'Vamos a ver'.

Con total naturalidad y para hacer unos recados, Irene, ha salido de su domicilio en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta para hacer unas compras en un centro de alimentación.

Con gafas de sol, Irene se ha mostrado muy cercana y amable. "Está todo bien", ha asegurado la joven. A las preguntas de si seguiremos viendo a Kiko Rivera por su casa, lo tiene claro: "¡Hombre por Dios! Por favor. Somos familia y todo muy bien ¿vale? Así que nada, gracias", ha dicho sin perder la sonrisa en ningún momento.

Tras conocerse la noticia de la ruptura, el programa 'Tarde AR' emitía unas imágenes de Irene Rosales con otro hombre tomada el lunes por la noche en un lugar público. "Él era muy mono y ella iba muy natural. Ella tenía una sonrisita muy cómplice. Y después se fueron los dos juntos en un coche grande, estuvieron 3 o 4 minutos en el coche2, apuntaba la persona que había grabado estas imágenes.

Poco antes, Pepe del Real confirmaba en el programa que Kiko Rivera ya no estaría viviendo con Irene Rosales: "Me dicen que esta separación lleva varios meses y que la decisión se tomó hace tiempo, aunque la pareja vivía junta pero hacía vidas por separado. Pidieron a su círculo más cercano que no contasen nada y así lo han hecho. Me confirman que llevan unos meses de difícil convivencia y que los últimos meses han sido bastante duros".

Sobre la no existencia de terceras personas en esta separación, el colaborador ha apuntado: "No las hay, pero en los últimos dos años Irene ha necesitado cuidarse y Kiko no ha respondido. Irene ha ampliado su círculo de amigos y ha empezado a hacer una vida más independiente. Me confirman que Kiko es el que abandona el domicilio, pero no se quieres ir lejos de sus hijas para poder seguir ocupándose de ellas en su día a día".

Y es que la semana pasada,según Alexia Rivas, Irene Rosales mandó un mensaje de texto a su círculo más cercano e íntimo (personas de máxima confianza) "y les dice que se va a separar": "Les dice: 'Me voy a separar, me voy a divorciar. La decisión es firme. Os aviso porque sé que pronto va a salir la noticia y no quiero que os enteréis por la televisión o por una revista antes que por mí".

El motivo de la separación, según Alexia Rivas

Por otro lado, Alexia Rivas desvela que la causa que podría haber propiciado la separación es que "Irene se siente completamente sola. Hace una vida absolutamente independiente y Kiko no le acompañaba en ningún plan. Ella no podía más. Estaba llevando prácticamente una vida de soltera".

Alexia Rivas ha querido resaltar la figura de Irene Rosales: "Una tía tan coherente, que le ha ayudado y que ha aguantado carros y carretas. Por estar enamorada no tienes por qué aguantar ciertas cosas. Ha aguantado callada...". Por último, la periodista y colaboradora tacha de "injusta" la reacción de Anabel Pantoja al comunicado de Kiko cuando este mismo, "con la herencia merenada, le ha puesto como los trapos".