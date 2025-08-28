TardeAR 28 AGO 2025 - 16:42h.

La pareja aparece aparentemente normal de vacaciones en Menorca cuando se supone que el matrimonio ya estaba roto

Exclusiva | Las imágenes de Irene Rosales con otro hombre: "Están en una actitud muy cómplice"

Este miércoles, la revista Semana daba el bombazo: después de once años como pareja (de los cuales nueve han sido como marido y mujer), Kiko Rivera e Irene Rosales se separan.

La noticia sorprendía a todos, pues tanto el DJ como la influencer siempre habían proyectado una imagen de complicidad y unidad pese a los múltiples reveses vividos juntos. Ni terceros implicados ni escándalos: se trata de una ruptura mediada con madurez y mutuo acuerdo, donde la prioridad sigue siendo el bienestar de sus dos hijas.

Imágenes de la pareja de vacaciones que generan muchas dudas

Esta tarde, ‘Tardear’ volvía a sacudir la actualidad del corazón con unas imágenes en exclusiva de Kiko e Irene que generan más incógnitas que certezas sobre la separación anunciada este miércoles.

Se trata de unas fotografías tomadas el pasado 10 de agosto en Cala Morell, Menorca, apenas 18 días atrás, cuando la pareja disfrutaba de unas vacaciones familiares junto a sus hijas. Lo sorprendente es que, según las informaciones difundidas en los últimos días, el matrimonio habría roto semanas antes, lo que convierte estas instantáneas en un auténtico rompecabezas.

En las imágenes, lejos de percibirse distanciamiento, se observa a un Kiko e Irene cómplices, relajados y con actitud de pareja, sin rastro de la tensión o frialdad que cabría esperar en un matrimonio supuestamente roto. Una testigo que coincidió con ellos asegura que mantuvieron una conducta cercana tanto en familia como cuando estaban a solas, aunque sin gestos de excesiva efusividad delante de sus hijas.

Los colaboradores de 'Tardear' no han tardado en abrir el debate: ¿Se trataba de un último intento de salvar la relación durante las vacaciones? ¿O simplemente de la cordialidad de dos padres que priorizan la estabilidad de sus hijas pese a la crisis matrimonial? Lo cierto es que estas fotos “dinamitan”, en palabras del propio programa, las teorías que hasta ahora se habían dado por válidas.