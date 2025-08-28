TardeAR 28 AGO 2025 - 19:36h.

La colaboradora de'Tardear' volvió a aportar información exclusiva sobre lo que realmente sucedió entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Una experta en comunicación no verbal, contundente ante las imágenes de Irene Rosales con un chico: “Muestra señales contradictorias”

La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales sigue generando titulares y, sobre todo, preguntas. ¿Qué ocurrió realmente entre la pareja para que, apenas días después de unas vacaciones familiares en Menorca, anunciaran su separación definitiva?

En ‘Tardear’ se han ido desgranando las claves de este sorprendente desenlace, con imágenes exclusivas que mostraban a Kiko e Irene cómplices, cariñosos y sin rastro de crisis.

Unas fotos que, lejos de aclarar, aumentaron la confusión. ¿Estaba todo roto en ese viaje o, como parecen sugerir los gestos captados por las cámaras, había todavía margen para la reconciliación? Precisamente en torno a este interrogante giró la intervención de Leticia Requejo, colaboradora del programa, que volvió a aportar información exclusiva sobre lo que realmente sucedió.

“No era un viaje romántico”

Leticia quiso dejar claro que la escapada a Menorca no fue una segunda oportunidad de pareja, sino unas vacaciones familiares que ya estaban programadas. “No es un viaje romántico. Decidieron hacerlo porque estaba planeado desde hacía semanas y, sobre todo, para no estropear las vacaciones de sus hijas”, explicó.

Según la periodista, en ese momento la ruptura estaba “más que decidida” y la relación se daba por acabada. Sin embargo, existió un matiz que marcaría la diferencia en los días posteriores.

El matiz que lo cambia todo

“Os puedo confirmar que a la vuelta de este viaje Kiko llega a compartir con una persona de su entorno la frase: ‘Irene y yo estamos bien’”, desveló Leticia. Una confesión que abre la puerta a la duda: ¿se replanteó Kiko realmente la ruptura después de las vacaciones?

La colaboradora añadió que, pese a esos gestos de complicidad captados por las cámaras, Irene se mantuvo firme en su decisión. “Para ella no cambió nada en ese viaje. La decisión estaba tomada. Es Kiko quien, tras convivir con ella en esas vacaciones, pudo llegar a pensar que había una oportunidad de arreglarlo, aunque esa idea duró muy pocos días”, subrayó Requejo.

Unidad familiar… hasta el final

La periodista también recordó que la pareja continuó con cierta normalidad en esas semanas por un motivo muy concreto: las niñas. “Lo que querían era mantener la unidad familiar hasta que comenzara el colegio. Una vez llegado septiembre, ya cada uno tenía previsto empezar su vida en hogares distintos”, explicó.

La conclusión, según Requejo, es clara: para Irene la ruptura estaba cerrada, mientras que Kiko, aunque brevemente, llegó a ilusionarse con la idea de que todavía quedaba una oportunidad. Una ilusión que se desvaneció tan rápido como llegó.