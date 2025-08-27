Kiko Rivera ya habría abandonado el domicilio familiar después meses de "difícil convivencia"

Nuria Morán 27 AGO 2025 - 14:19h.

El hijo de Isabel Pantoja y su mujer ponen fin a su matrimonio tras nueve años

Kiko Rivera emite un comunicado y confirma su separación de Irene Rosales: "No es fácil tomar la decisión"

La portada de este miércoles de la revista 'Semana' sorprendía a todos con la ruptura sentimental de Irene Rosales y Kiko Rivera. Tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común, ambos aseguran haber decidido poner punto y final a su matrimonio con mucho respeto y sin terceras personas de por medio.

'Vamos a ver' ha hablado de la noticia del momento en su club social, apuntando más información sobre esta inesperada ruptura. Desde Castilleja de Cuesta, Sevilla, y desde la puerta del que hasta ahora ha sido el domicilio familiar de Irene y Kiko junto a sus dos hijas, la reportera del programa ha contado que Kiko Rivera ya habría hecho la mudanza este mismo martes con una furgoneta en la que se habría llevado todos sus objetos personales. Por el contrario, Irene Rosales sí que continuaría en la vivienda junto a sus dos hijas.

Ya en el plató, Pepe del Real ha confirmado que Kiko Rivera ya no estaría viviendo con Irene Rosales: "Me dicen que esta separación lleva varios meses y que la decisión se tomó hace tiempo, aunque la pareja vivía junta pero hacía vidas por separado. Pidieron a su círculo más cercano que no contasen nada y así lo han hecho. Me confirman que llevan unos meses de difícil convivencia y que los últimos meses han sido bastante duros".

Sobre la no existencia de terceras personas en esta separación, el colaborador ha apuntado: "No las hay, pero en los últimos dos años Irene ha necesitado cuidarse y Kiko no ha respondido. Irene ha ampliado su círculo de amigos y ha empezado a hacer una vida más independiente. Me confirman que Kiko es el que abandona el domicilio, pero no se quieres ir lejos de sus hijas para poder seguir ocupándose de ellas en su día a día".

Marisa Martín Blázquez: "Irene Rosales decidió tirar la toalla porque no podía más"

"Deciden esperar a que termine el verano para tomar comunicar su decisión, aunque lo deciden firmemente en mayo. Se han tomado este año como un momento de transición e Irene decidió tirar la toalla porque no podía más", ha añadido Marisa Martín Blázquez.