Equipo Outdoor 29 AGO 2025 - 14:45h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' deja el liso atrás y luce su cabello natural antes de marchar Honduras

Gloria Camila ha decidido renovar su estilo y sorprender a sus seguidores antes de su participación en 'Supervivientes All Stars'. La hija de Ortega Cano ha decidido volver a su cabello, naturalmente rizado, después de haber llevado el pelo liso durante un tiempo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido dejarse el pelo al natural para su regreso a los Cayos Cochinos, potenciando su rizo y dejando atrás el liso. Estos son los secretos de su cambio de look.

La colaboradora de Telecinco ha optado por un tratamiento de hidratación profundo, esencial para que los rizos se vean definidos y con un brillo espectacular. Además, la hidratación ayuda a que el cabello conserve su elasticidad, disminuya el frizz y se vea saludable, un tratamiento perfecto antes de afrontar el reto en Honduras.

Además, Gloria Camila ha apostado por la técnica Curly Effect, tratando de generar rizos naturales y bien definidos, manteniendo la forma del cabello y añadiendo volumen sin apelmazar. A diferencia de otros métodos para rizar, no emplea calor, sino técnicas especializadas que modelan el cabello de forma precisa, obteniendo un resultado suave, flexible y con movimiento.

La colaboradora ha decidido dejar el pelo liso a un lado con el que lleva tanto tiempo y ha decidido volver a su cabello natural. Un detalle que también ha querido añadir a este cambio de look son las extensiones Preppy. Son un tipo de extensión aplicadas mechón a mechón para añadir densidad y longitud de forma muy natural.

La hija de Rocío Jurado ha aclarado que no son extensiones tradicionales, sino pequeñas unidades que se integran perfectamente con su cabello, manteniendo el movimiento y que aportan una melena mucho más natural. El nuevo estilo rizado ha generado opiniones controvertidas entre sus seguidores: aproximadamente la mitad de sus seguidores asegura que le gusta más con rizos, mientras que el otro 50% prefiere verla con el pelo liso.

Sea cual sea la opción, el nuevo look de Gloria Camila demuestra su capacidad para experimentar con su estilo y cuidar al mismo tiempo la salud de su cabello, combinando tendencia, técnica y profesionalidad en un solo resultado.