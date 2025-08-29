TardeAR 29 AGO 2025 - 16:54h.

Jorge Borrajo, director de la revista Semana, publicación que dio la exclusiva en portada, se sienta en ‘Tardear’

Leticia Requejo: “Kiko Rivera se planteó que podía solucionarse todo tras las vacaciones con Irene Rosales"

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales sigue dando mucho de qué hablar. Tras más de una década de relación, la pareja sorprendía confirmando su ruptura, y desde entonces el foco mediático se ha centrado en un único interrogante: ¿quién filtró la noticia?

Tenso enfrentamiento entre Sergio Garrido y Jorge Borrajo

En el plató de Tardear se vivió un tenso enfrentamiento entre Sergio Garrido, paparazzi y amigo en el pasado de Kiko, y Jorge Borrajo, director de la revista Semana, publicación que dio la exclusiva en portada.

Garrido no dudó en señalar a Kiko Rivera como responsable indirecto de la filtración: “Todos los que conocemos a Kiko sabemos que es un businessman. Si tiene la opción de hablar con Semana y poder venderlo, lo va a hacer. Estoy convencido de que ahí ha habido un acuerdo económico”, afirmó con rotundidad.

Sin embargo, Borrajo se mantuvo firme y quiso diferenciar entre opiniones y hechos: “Nosotros nos enteramos la semana pasada. El lunes llamamos al matrimonio para confirmar y fueron ellos mismos quienes lo admitieron, aunque nos pidieron discreción hasta el miércoles, día de salida de la revista. No han sido ellos quienes filtraron la información”.

Cómo llegó la noticia a la revista

El director de Semana aclaró además que la primera llamada llegó de “una persona que conocía la situación” y que, aunque no reveló su identidad, insistió en que no fueron ni Kiko ni Irene quienes filtraron la noticia.

El debate en plató puso de relieve la tensión entre dos versiones: la de Sergio Garrido, convencido de que el DJ habría sacado provecho de su separación, y la de Jorge Borrajo, que defiende el rigor informativo de su revista.