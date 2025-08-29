TardeAR 29 AGO 2025 - 19:31h.

‘Tardear’ emitía unas imágenes que ha sorprendido a todo el mundo: Anna Kournikova embarazada de su cuarto hijo con Enrique Iglesias. La pareja, siempre discreta y celosa de su intimidad, vuelve a ser protagonista tras 24 años de relación.

Este programa ha conseguido en exclusiva las primeras imágenes de la extenista rusa embarazada, captadas en Miami mientras llevaba a sus hijos al colegio. Kournikova, que estaría ya en el ecuador de su embarazo, luce una incipiente tripita que confirma la buena nueva. El bebé, que nacería a finales de este año, se convertirá en el cuarto nieto de Isabel Preysler.

La familia reside en la exclusiva isla de Indian Creek, en Miami, un paraíso donde Anna afronta tranquila esta nueva etapa. Mientras tanto, Enrique Iglesias continúa con su gira internacional, lo que explicaría su ausencia de las últimas semanas.

El anuncio ha provocado gran expectación, sobre todo porque la pareja siempre ha gestionado sus embarazos con un hermetismo absoluto. Tanto es así, que de los mellizos Lucy y Nicolás en 2017 no se supo nada hasta después de su nacimiento.

Con este nuevo embarazo, Enrique Iglesias sigue ampliando la familia y alimentando la eterna comparación con su padre, Julio Iglesias, conocido por su numerosa descendencia. Aunque igualar esa “marca” parece una misión casi imposible, lo cierto es que el clan Preysler-Iglesias sigue creciendo.