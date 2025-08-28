TardeAR 28 AGO 2025 - 16:41h.

Marisa Martín Blázquez cuenta en 'Tardear' cómo se encuentra la cantante con la separación de su hijo

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha generado un gran revuelo mediático y no se han hecho esperar las primeras reacciones en su entorno más cercano. En el programa 'Tardear', Marisa Martín Blázquez ha contado cómo se encuentra Isabel Pantoja tras conocer este importante cambio en la vida de su hijo.

"Ha habido gente que ha dicho que Isabel Pantoja se alegraría de esta situación y os puedo decir, en este momento, que todo lo contrario. Ella, independientemente de que el algún momento haya tenido un distanciamiento con Irene, siempre ha alabado muchísimo la función de Irene en la vida de Kiko y, ahora, es todo lo contrario, está preocupada porque sabe la labor que ha hecho Irene y cómo ha estado Kiko y con sus hijas", relataba la colaboradora.

Marisa Martínez Blázquez: "Pantoja está preocupada porque su hija se queda sin el amparo de Irene"

Marisa Martín Blázquez aseguraba que esto es una información que ella ha recibido y que sabe que la cantante "está preocupada" porque "ella estaba tranquila porque su hijo estaba con una mujer que ella la tiene muy bien considerada en todos los sentidos" y la preocupación viene porque él "ahora se queda solo sin el amparo de Irene y pudiera ser, piensa su madre, que volviera a la andadas".

"Si está tan preocupada, ¿este no es un motivo suficientemente importante para contactar con su hijo", preguntaba Frank Blanco a la periodista y esta respondía: "Creo que lo es para ella, pero creo que su soberbia no se lo permite, por lo menos ahora, no sé si cuando pase un poco más de tiempo esto llevará a otro sitio".