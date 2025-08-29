Natalia Sette 29 AGO 2025 - 14:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseña sus piezas de ropa más especiales e incluso se atreve a mostrar su lencería

Maica Benedicto llega con un video súper especial para ella. Con su larga trayectoria como modelo y amante de la moda, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ tiene más ropa de lo que sus seguidores podrían imaginar. Es por ello que se atreve a hacer un ‘tour’ por su impresionante vestidor y compartir sus ‘looks’ más especiales, su colección de tacones y sus bolsos favoritos.

La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se muda muy pronto a Madrid . “Mañana voy a ver un pisito”, comienza explicando. Por este motivo, la influencer ha querido mostrar su gran vestidor antes de tener que trasladar toda su ropa a su nueva casa. Maica es una fanática de la ropa estilo ‘old money’ y al contrario de lo que muchos puedan pensar, ella lo considera el estilo más elegante de todos. “Dicen que soy una señora mayor vistiendo”, asegura recordando comentarios que le han dejado en las redes sociales.

A pesar de ello, la creadora de contenido está orgullosa de su forma de vestir y muestra todas sus piezas más especiales. “Este fue creación mía”, reconoce mostrando el conjunto a cámara. No es ningún secreto que Maica es muy sensible e incluso la ropa saca a relucir su lado más vulnerable. “Me están dando ganas de llorar”, afirma mostrando el vestido con el que entró a ‘Gran Hermano’. La influencer tiene todo guardado con sumo cariño y lo va enseñando poco a poco: sus tacones favoritos, todas sus americanas e incluso su mejor lencería.

Maica Benedicto devsela que hará con toda su ropa cuando se mude a Madrid

La influencer tiene un dilema enorme. Con su inminente mudanza a Madrid, no sabe que hacer con toda su ropa. Maica anuncia que en estos días visitará un piso que espera que sea el suyo y aunque está contenta con haber encontrado uno que le gusta, solo tiene un armario empotrado. “Me están entrando los sudores”, asegura la influencer pensando en el poco espacio que tendrá para la cantidad de ropa que posee.

Maica Benedicto vuelve una semana más a su canal ‘Obvio microbio’ con un video que llevaba deseando grabar mucho tiempo. La influencer es una loca de la ropa y la moda y abre, por primera vez, las puertas de su vestidor para enseñar sus piezas más especiales. Tacones, bolsos, americanas, vestidos… e incluso varios regalos que le han hecho sus fans a los que le tiene mucho cariño ¡No te pierdas nada dándole play al video!