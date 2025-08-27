Equipo mtmad 27 AGO 2025 - 17:08h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre cómo imagina su futura relación y no lo que no piensa soportar

Maica Benedicto desvela los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras su polémica

Compartir







Maica Benedicto llega para poner las cartas sobre la mesa y hablar, muy tajante, de lo que no tolerará en su futura relación. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ regresa a su canal, ‘Obvio Microbio’, para anunciar que está dispuesta a volver a enamorarse tras postularse como soltera en ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity. Imaginando lo que le espera en su nueva aventura del mundo de los realities, la influencer confiesa con seriedad lo que no soportaría en una relación.

La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ recientemente compartía lo dolida que estaba por su polémica con Albert Barranco , su último desengaño amoroso. Con vistas a una nueva etapa y abierta a ilusionarse de nuevo, la creadora de contenido se atreve a desvelar todas las cosas que no piensa tolerar en una relación. “Una relación no debe restar, debe sumar”, comienza explicando Maica al adentrarse a imaginar su futuro romance.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto se pronuncia sobre la ruptura de Andrea Arpal y Joel Benedicto

Ilusionada por comenzar su aventura en ‘El loco amor’, el reality donde se enfrentará a historias auténticas con las emociones a flor de piel, la influencer hace un repaso de lo que espera encontrar en los chicos y, especialmente, de lo que espera no encontrar. “Tonterías las juntas”, declara tajante. La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ tiene las cosas muy claras de cara a su nuevo proyecto profesional y explica en detalle lo que no está dispuesta a aguantar. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto habla sobre lo que ha aprendido en sus relaciones del pasado

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto habla sobre la relación de Sthefany y Tadeo tras las infidelidades

Con motivo de la nueva etapa que está a punto de comenzar, la de Murcia se para un segundo a echar la vista atrás y hablar del aprendizaje que ha adquirido en sus experiencias amorosas del pasado. “Muchas veces te la meten doblada por inocente”, se sincera Maica. Tras varias experiencias negativas a su espalda, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ comparte su emoción por comenzar una nueva aventura gracias a ‘El loco amor’. ¡Haz click y entérate de todo!

Maica Benedicto regresa a un nuevo vídeo de ‘Obvio microbio’ ilusionada por anunciar su papel como soltera en el nuevo dating show de Mediaset Infinity: ‘El loco amor’. La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ entra en detalle sobre sus expectativas del programa y lo que espera encontrar, además de compartir lo que no piensa tolerar. Con el casting de ‘El loco amor’ aún abierto, la influencer detalla cómo sería su cita ideal y los requisitos que debe tener su chico ideal. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!