Maica Benedicto, muy dolida con Albert Barranco, sigue teniendo mucho que compartir sobre su controvertida historia con el catalán. Después de haber desvelado los mensajes que han intercambiado tras el fin de su relación, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre la gran decepción que siente hacia él. Su excompañero de reality continúa pronunciándose sobre el tema en sus redes sociales y la de Murcia llega para poner todas las cartas sobre la mesa.

Hace unos meses, la influencer confesaba los motivos de su distanciamiento con Barranco tras poner fin a su historia de amor. Los que coincidieron durante su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’ protagonizaron una apasionada, aunque breve, relación en el reality del que Maica salió victoriosa. Después de toda la polémica que ha seguido a su pasado romance, la modelo sigue muy decepcionada con la actitud del catalán. “Va diciendo disparates sobre mí”, confiesa la de Murcia.

La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ rompe su silencio y se pronuncia sobre lo dolida que se encuentra ante esta controvertida situación. “Pedí respeto, intenté pararlo”, declara sobre el comunicado que lanzó en sus redes tratando de zanjar la polémica. A pesar de las palabras públicas de la influencer, parece que Barranco no ha dejado el tema a un lado. Maica desvela los comentarios hirientes que ha estado compartiendo el catalán a través de sus redes sociales. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

La influencer, que ya trató de dejar a un lado su polémica con Barranco a través de un comunicado en redes, vuelve a sentarse frente a la cámara para pedir que se zanje esta historia. No solo se está viendo rodeada de comentarios y opiniones ajenas, sino que se ha sincerado sobre lo mucho que le afectan. “Me duele, soy sensible”, confiesa. La que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ busca el fin de este enfrentamiento tras las últimas actualizaciones. “Lo único que quiero es que esto termine ya”, añade Maica. ¡Haz click y entérate de todo!

Maica Benedicto regresa a su canal, ‘Obvio microbio’, con las últimas novedades sobre su polémica historia con Albert Barranco. La de Murcia se sincera sobre cómo se siente ante este enfrentamiento y actualiza sobre su reciente operación de aumento de pecho. Además, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ también opina sobre la relación de Sthefany y Tadeo y se pronuncia ante la reciente ruptura de Andrea Arpal y Joel Benedicto. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!