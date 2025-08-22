Natalia Sette 22 AGO 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cómo es su chico ideal y se postula como candidata para 'El loco amor'

Maica Benedicto desvela los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras su polémica

Maica Benedicto está lista para abrir de nuevo su corazón y encontrar el amor. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se postula como una de las solteras de ‘El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity presentado por Sebastián Gallego. Muy ilusionada con este proyecto, la influencer se sincera y reconoce que está deseando entregarse de lleno a la experiencia a pesar de seguir dolida con su último romance , Albert Barranco.

“¿Os gustaría verme como soltera rodeada de conquistadores?”, comienza preguntando a todos sus seguidores. La joven confiesa que se encuentra en un momento en el que quiere volver a ilusionarse. “A ver si encuentro a mi loco amor”, dice entre risas. Ya Oriana Marzoli, colaboradora estrella del dating show, advirtió que todos los que quisieran participar tenían que estar dispuestos a enamorarse locamente . Para Maica, quienes se presentan a este tipo de formatos tienen que hacerlo con las cosas muy claras. “Alguien que va a un programa no le tiene miedo al compromiso”, asegura con convicción.

El formato, que mezcla citas cara a cara, emociones intensas y momentos imprevisibles, promete convertirse en una experiencia inolvidable para los participantes. “Se mezcla la locura y el amor”, recalca Maica, que está convencida de que este cóctel explosivo puede darle justo lo que estaba buscando: un nuevo comienzo sentimental.

Maica Benedicto describe a su chico ideal

Además de hablar sobre lo que espera encontrar en el programa, la influencer no duda en describir cómo es el hombre que realmente podría conquistarla. Con total naturalidad, explica que lo que busca va mucho más allá del físico. “Un hombre de los pies a la cabeza”, dice sin rodeos. Para Maica, lo más importante es la personalidad y los valores.

“Que sea humilde y no un engreído”, añade. La creadora de contenido reconoce que no está dispuesta a conformarse con alguien que no encaje con sus principios. La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ sabe lo que quiere y tiene muy claro que prefiere una relación basada en la sinceridad, la confianza y el respeto antes que dejarse llevar por las apariencias.

Con el nuevo dating show con el casting todavía abierto, la influencer se muestra dispuesta a entregarse al máximo y a dejar que las emociones fluyan. ¿Encontrará en ‘El loco amor' a la persona que le devuelva la ilusión? ¡No te pierdas nada y descubre a su chico ideal dándole play al video!