El nuevo e inesperado proyecto de José Carlos Montoya: "Es una firma muy importante"

José Carlos Montoya parece estar recuperándose del difícil momento por el que ha atravesado estos meses. A su regreso de 'Supervivientes', el de Utrera decidió alejarse radicalmente del foco mediático y refugiarse durante un tiempo en su familia y amigos más cercanos. Hasta ahora.

Hace unas semanas el ex superviviente reaparecía públicamente en La Velada de Ibai Llanos dándose un baño de masas que él mismo compartía en sus redes sociales. Ahora, el sevillano sorprende apareciendo en público en pequeñas actuaciones junto a su padre, alejándose poco a poco así del mundo de la televisión.

Paloma Barrientos tiene información de última hora que afecta a Montoya y más concretamente a sus próximos proyectos profesionales:

"Montoya quiere dejar el mundo de la tele y dedicarse de lleno al mundo de la canción, ahora mismo está grabando un nuevo disco. Por otro lado, las marcas se lo rifan y ha grabado un spot con una importante firma de estética del cabello".

Según Barrientos, Montoya grabó este anuncio hace ya algunos meses, justamente en Sevilla cuando regresó de Honduras tras su paso por 'Supervivientes'.

Montoya... ¿salto al cine?

Kike Calleja tiene más información. El colaborador de 'Vamos a ver' ha explicado que el creador de 'La gambita' no solo tiene propuestas de publicidad, si no que además se habrían puesto en contacto con él para hacer algún tipo de cameo en el cine.