La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y líder de la oposición, Rita Maestre, ha anunciado este viernes el nacimiento de su segunda hija con una foto en la red social 'Instagram'.

"¡Ya está aquí! Feliz, feliz, feliz. Gracias al Hospital 12 de Octubre y a sus magníficas matronas, ginecólogas, anestesiólogas, auxiliares de enfermería y celadoras", ha escrito en la publicación, donde ha tirado de ironía para preguntar a las personas que nacieron en agosto "cómo han celebrado" sus cumpleaños.

Maestre daba a luz a su primera hija hace ahora casi dos años y optó por dividir su baja de maternidad en dos bloques, atravesada por la campaña electoral de mayo de 2023, a la que concurría como candidata por Más Madrid.

Se reincorporará en enero de 2026

En julio de este año, anunció que se cogía la baja médica por prescripción facultativa para afrontar la recta final de su segundo embarazo, con la previsión de reincorporarse en enero de 2026. En su lugar, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha asumido las funciones de la Portavocía del Grupo Municipal.

Hace unos días que la política publicaba en su cuenta de Instagram una foto de ella mostrando cómo iba su embarazo mientras paseaba y jugaba en el parque con su primera hija. Cuatro días antes dice que salía a pasear para dar ese empujón que le faltaba a la pequeña para nacer. "Pues así seguimos: a ver si entre paseo y parque la nueva ciudadana se decide salir, que ya estamos fuera de cuentas y se está haciendo larguísimo", comentaba en el post.