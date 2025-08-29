Silvia Herreros 29 AGO 2025 - 11:38h.

La pareja comparte un momento íntimo de sus últimas vacaciones y el consuegro de Terelu Campos reacciona

Carlo Costanzia comparte una foto de su infancia y Alejandra Rubio reacciona: "Igualito a tu madre"

Carlo Constanzia di Costigliole, exmarido de Mar Flores, padre de Carlo Costanzia y suegro de Alejandra Rubio reacciona tras ver el posado más 'hot' de la pareja. La colaboradora de 'Vamos a ver' y el empresario han compartido un sexy posado en bañador a través de sus redes sociales. Una fotografía que ha despertado todo tipo de reacciones, entre ellas las del exconcursante de 'Supervivientes'.

Ha sido la hija de Terelu Campos la encargada de publicar esta sensual imagen, que parece haber sido hecha por profesionales. En la misma, se puede ver a los papás primerizos en junto a unas rocas, con el mar de fondo. Ella tiene las piernas alrededor de su novio y lo rodea con los brazos, mientras él abraza su cintura, rodea su trasero y apoya su cabeza sobre su hombro mientras parece estar dándole un tierno beso.

Aunque ellos no han querido hacer pública la ubicación, esta imagen, que bien podría ser la imagen de cualquier campaña publicitaria, podría haber sido tomada en las Islas Canarias. Formaciones rocosas, acantilados, playas de arena negra... Una teoría sobra la que también comparten algunos de sus seguidores, que opinan que "esas fotos solo se sacan en Canarias".

Su ardiente posado se ha llenado de comentarios y 'me gusta'; más de 16.500 (algo poco habitual en las publicaciones de Alejandra y Carlo, salvo en las que aparecen juntos).

Tras un verano no exento de polémicas y de rumores de crisis, la pareja ha decidido compartir este momento íntimo que podría haber sido capturado durante sus últimas vacaciones.

La fotografía ha llamado la atención de muchos, también de Carlo Costanzia padre y abuelo, que ha decidido responder y comentar la última publicación de su nuera. Lo ha hecho a través de una retahíla de emoticonos. Su respuesta refleja entusiasmo, cariño y apoyo hacia su hijo y su novia. Corazones que transmiten afecto; estrellas para resaltar, por ejemplo el brillo y éxito que desprenden o varias manos levantadas como símbolo de celebración y alegría.

Su respuesta ante la fotografía en la que su hijo aparece en actitud sensual junto a Alejandra Rubio no es más que una prueba más con la que una vez más el aristócrata demuestra su aprobación y respaldo hacia la relación de su hijo con la nieta de la difunta y querida María Teresa Campos.