El primogénito del 'Rey del Pop' ha anunciado su compromiso mientras todavía sigue sin recibir la herencia de su padre

La vida de los hijos de Michael Jackson 15 años después: sin herencia y en guerra con su abuela

Compartir







Han pasado más de 15 años desde la muerte de Michael Jackson y, sin embargo, su nombre sigue resonando en cada movimiento de sus hijos. Esta vez no se trata de un conflicto legal ni de cifras millonarias, sino de una alegría que rodea a la familia. Prince Jackson, el primogénito del 'Rey del Pop', ha anunciado su compromiso con Molly Schirmang, su pareja desde hace ocho años.

"Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por el mundo, nos hemos graduado y crecido mucho juntos. Estoy emocionado por este próximo capítulo en nuestras vidas mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos. Te quiero", ha compartido en su perfil de Instagram junto a un carrusel de imágenes. A su vez, ha querido rendir homenaje a su padre, acompañando el post con la canción 'I Just Can't Stop Loving You'.

Lejos del escándalo o la ostentosidad, la publicación retrata la vida compartida de la pareja en los últimos años: viajes, aventuras y momentos sencillos que reflejan la normalidad buscada por el hijo mayor de Michael Jackson.

A sus 28 años, Prince parece decidido a vivir con naturalidad, lejos del ruido mediático y de los lujos, incluso aún cuando se sigue observando cada decisión de los herederos de Neverland.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La vida de Prince Jackson

Tras la muerte del legendario artista en 2009, cuando Prince tenía apenas 12 años, el foco se posó en él y sus hermanos, Paris y Bigi. Desde entonces, cada uno ha intentado trazar su propio rumbo. En el caso de Prince, la apuesta ha sido clara: construir una vida adulta discreta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Graduado en Administración de Empresas por Loyola Marymount University en 2019, ha trabajado en producción audiovisual y, sobre todo, se ha dedicado a su gran proyecto: la Heal Los Angeles Foundation. Inspirada en el espíritu solidario de su padre, la fundación busca mejorar el acceso a la educación, la alimentación y la salud de los niños más vulnerables de Los Ángeles.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su carrera no ha estado ligada al escenario ni al micrófono. Mientras su hermana Paris apostó por la misma industria que su progenitor, él ha preferido un segundo plano, participando en actos benéficos y colaborando en eventos.

En 2021 concedió una entrevista a 'Good Morning Britain' en la que aseguró: "Como soy el mayor, mi padre siempre me decía que tenía que asegurarme de que el grupo estuviera bien atendido y que tenía que ser el líder y predicar con el ejemplo".

Pero, pese a su intención de vivir lejos de los flashes, Prince siempre se ha convertido en titular por la herencia de Michael Jackson, que más de una década después de su fallecimiento, sigue sin resolverse. Ninguno de los hijos ha podido acceder a ella.

Los problemas con la herencia de Michael Jackson

El patrimonio del artista ha sido motivo de litigios fiscales y disputas internas durante más de una década. Aunque el testamento estableció que el 40% debía ir a Katherine Jackson -su madre- y otro 40% a sus tres hijos -con la condición de que la parte de Katherine se sumaría a la de ellos tras su fallecimiento-, los herederos aún no han recibido el control pleno de esa fortuna. Y es que todavía no se ha calculado el valor exacto de lo que dejó el cantante.

Desde hace años existe un desacuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, oficina del Departamento del Tesoro, que consideró que se habían infravalorado los activos que dejó Jackson y reclamaron a los herederos 700 millones de dólares en concepto de impuestos y penalizaciones.

En 2021, los Jackson impugnaron esa reclamación y el Tribunal Fiscal les dio la razón. Sin embargo, se presentó una solicitud de revisión para que se tuviera en cuenta el valor de la mitad del catálogo musical del artista, propiedad de Sony Music tras comprarlo por unos 600 millones de dólares.

Este último punto no sentó nada bien a los hijos de Jackson y sigue sin resolverse. Los albaceas, John Branca y John McClain, optaron por no repartir el dinero entre los herederos al considerar que no se podía determinar una cantidad específica. "El Estado proporciona a la madre y los hijos de Michael cantidades muy sustanciales de dinero para mantenerlos", señalaron ambos a la revista 'People'.

Ahora, una de las disputas más recientes en torno a la herencia ha llegado por parte de Paris Jackson. La hermana de Prince ha presentado este año objeciones ante la corte por supuestos pagos irregulares realizados por los albaceas, según 'The Independent'.

Según Paris, más de 600.000 dólares habrían sido abonados a firmas legales sin documentación clara ni autorización judicial. Los administradores lo defendieron como "justificadas y necesarias", vinculadas a operaciones que lograron multiplicar el valor de la herencia.

La revista 'People' informó el pasado mes de julio que el patrimonio del fallecido intérprete de 'Billie Jean' afirmó que dichas remuneraciones fueron dadas a abogados a manera de compensación con base en su "experiencia, habilidades de negociación, relaciones y conocimiento del entretenimiento".

Prince rara vez se pronuncia sobre estos asuntos. Su papel ha sido más bien el de mantener un perfil conciliador, centrado en su trabajo y su vida personal. Sin embargo, las decisiones legales y financieras que rodean la herencia inevitablemente marcarán su futuro, al igual que el de Paris y Bigi.