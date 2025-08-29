Los detalles de la reunión de reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III: sería en Londres y sin la presencia de Guillermo
El duque de Sussex aprovechará su viaje a Londres el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con los premios anuales WellChild y el aniversario de la muerte de la reina Isabel II, para verse con su padre, el rey Carlos III. Según algunas fuentes, parece que esta vez hay una determinación mutua para que esto suceda.
Una fuente citada por The Mirror afirmó que "Nadie está fingiendo que los problemas familiares más amplios se hayan resuelto, pero se trata de comenzar con Charles y Harry".
La fuente alega que "por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación genuina de que la reconciliación está al alcance", ya que el equipo de Harry y el Palacio de Buckingham "han abierto una línea de comunicación".
Una conversación privada y discreta tras casi dos años sin verse
El encuentro se plantea como una conversación privada y discreta, enfocada en retomar la relación entre padre e hijo. Según la fuente, "La prioridad es la privacidad y la dignidad, pero también garantizar que la puerta permanezca abierta para un mayor diálogo".
El hijo menor de la princesa Diana lleva desde febrero de 2024 sin ver a su padre y parece que en este encuentro "hay muchas esperanzas de que padre e hijo se vean cuando el duque regrese a Londres en septiembre después de 20 meses separados".
No obstante, según la fuente, cualquier intento de reconciliación entre Harry y el príncipe Guillermo queda descartado por completo.
Harry ya manifestó su deseo de una reconciliación
En mayo de este año, Harry declaró en una entrevista con la BBC que desea reconciliarse con el resto de la familia real, aunque reconoció que actualmente no habla con su padre: "Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia".
En ese sentido, el duque de Sussex, reconoció que mantiene un distanciamiento con su padre, quien atraviesa un cáncer de origen desconocido, y señaló que no sabe cuánto tiempo de vida le queda ni recibe comunicación directa de él debido a cuestiones de seguridad.