Acusan a Kiko Rivera de mantener una relación paralela mientras estaba casado con Irene Rosales

Uno de los mejores amigos de Kiko Rivera rompe su silencio tras la separación de Irene Rosales

La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha pillado a muchos por sorpresa. Se separa una de las parejas más consolidadas de la prensa rosa tras años de relación y dos hijas en común. Muchos son quienes comentan esta sonada separación y poco a poco van saliendo a la luz sorprendentes datos, como la estrecha relación de Irene Rosales con su monitor de gimnasio. Ahora, 'Fiesta' da voz a un testimonio que destapa la supuesta infidelidad que el hijo de Isabel Pantoja habría podido mantener con una joven durante años.

Este confidente, cuyo testimonio muestra 'Fiesta' en exclusiva, asegura que Kiko Rivera habría mantenido una relación con una mujer durante su matrimonio con Irene Rosales. ¿Quién es la amiga especial con la que Kiko Rivera habría estado intimando?

El confidente que habla para el programa del fin de semana fue testigo de la doble vida que habría llevado el DJ en Nueva York: "Kiko y esta chica se conocieron en el año 2018 y allí comenzaron una relación que ha durado años. Ella sabía quién era Kiko Rivera en España y que estaba casado. Mantenían una relación normal, como cualquier pareja de enamorados. Cuando se han visto han hecho las cosas que hacen las parejas, han quedado en varias ocasiones y han seguido de forma online. A él ella le gustó en cuanto la vio, decía que era igual que Shakira".

Saúl Ortiz aporta más detalles sobre la infidelidad

Saúl Ortiz ha explicado que Kiko Rivera, durante su etapa en Nueva York por motivos profesionales, mantenía una relación prácticamente de pareja con esta chica cuando ya estaba casado con Irene Rosales, allá por el año 2018:

"Era una fiesta de españoles en un ático maravilloso de Nueva York y él no se cortaba, estaba con esa chica, que se parece muchísimo a Shakira, y le daba igual que le viésemos. Los que estábamos allí hicimos una especie de pacto de silencio para mantenerle el secreto a Kiko. Después de aquella noche ellos hacían vida normal como pareja, iban cogidos de la mano y cuando yo le pregunté qué eso cómo era me contestó que no lo podía evitar, que si yo había visto a esa chica, que era igual a Shakira".

El día que supuso un punto de inflexión

Ricky García ha irrumpido en plató porque manejaba una información muy importante y que tiene como protagonista a la pareja. Según el colaborador de 'Fiesta', fue Irene quien tomó la decisión de poner punto y final a la relación y aporta una fecha muy concreta:

"Todo saltó por los aires durante la celebración de la comunión de una de sus hijas, celebrada hace unos meses. Hubo un momento en el que Kiko desapareció de la celebración y eso fue lo que hizo que Irene dijese 'hasta aquí".