Irene Rosales ha roto su silencio tras separarse de Kiko Rivera. La influencer sevillana, de 34 años, ha emitido un comunicado a través de su perfil de Instagram, donde explica que "era el momento de romper" y que "necesitaban tomar caminos separados". Después de estas primeras 24 horas sin pronunciarse desde que la noticia de su separación saltase a los medios, la madre de Ana y Carlota ha explicado cómo se encuentra.

Después de que muchos estuviesen en el día de ayer esperando una reacción por su parte y tuviesen solo que conformarse con su respuesta en el comunicado de su ya exmarido, -que fue un escueto corazón rojo-, la que fuera concursante de 'GH DÚO' le ha dado hoy los "buenos días" a su 'familia', como ella llama a sus seguidores', con este comunicado en el que se desahoga sobre cómo se siente tras la separación.

"Como ya sabéis, después de once años, ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado", explica. Y, tal y como el hijo de Isabel Pantoja reconocía ayer en su propio comunicado, está de acuerdo en que ha sido una "decisión dura, nada fácil", pero que tenía que llegar y este era el momento. "Ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados", expresa la de Ginés.

Por otro lado, la creadora de contenido habla del nexo de unión que seguirán teniendo a pesar de haber terminado con su relación de once años y su unión matrimonial de nueve. Y es que, ante todo, son padres. "Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así", señala.

"Porque, aunque nuestra relación de pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar estará siempre", confía Irene Rosales, que coincide con Kiko Rivera en que Ana y Carlota, de 10 y 7 años respectivamente, seguirán siendo la principal de sus prioridades. "Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre", concluye en este comunicado que llega 24 horas después de que la noticia del final de su matrimonio salte a los medios.