Primeras palabras de la nueva novia de Omar Sánchez tras confirmarse su relación

Guatimara, la nueva pareja del exconcursante de 'Supervivientes', se pronuncia por primera vez tras confirmarse su relación

Omar Sánchez desata rumores de romance tras compartir una foto junto a una misteriosa chica

Omar Sánchez lleva meses jugando al despiste sobre su situación sentimental. Tras salir a la luz la identidad de su pareja, el exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido dejar de esconderse. Se trata de Guatimara, una joven canaria de la que está completamente enamorado y a la que ha querido presentar de manera oficial como su nueva novia a través de las redes. Ella, que en todo este tiempo también ha tratado de mantener su relación en secreto, ahora rompe su silencio para gritar lo que siente por el exmarido de Anabel

Durante las últimas semanas, los fans habían notado ciertos indicios que apuntaban a que Omar estaba ilusionado con alguien, pero aún no estaba claro quién. Ahora, con la última publicación compartida por el exmarido de Anabel Pantoja, ha confirmado que está de nuevo enamorado. En el vídeo aparecen ambos muy acaramelados, dándose un beso. La química entre ellos es evidente, y la confirmación ha sido celebrada por los fans del canario, que no han dudado en comentar y apoyar con entusiasmo este nuevo romance.

Por su parte, Guatimara también ha dejado claro lo emocionada que está con Omar. En la publicación del vídeo, ella ha comentado "Mi niño", acompañando sus palabras con una cara de enamorada, dejando claro que es como se siente. Con este mensaje, la canaria muestra lo ilusionada y orgullosa que se siente de su relación.

Hasta el momento, Omar Sánchez no había querido hacer declaraciones directas sobre su nueva ilusión, y prácticamente solo dejaba caer pequeñas pistas que sus seguidores interpretaban rápidamente. Durante varias semanas, el windsurfista ha jugado a enseñar que estaba con una mujer, compartiendo momentos y pistas en sus redes, pero sin dejar claro de quién se trataba.

Desde antes de la confirmación, Guatimara ha estado yendo regularmente a la escuela de surf de Omar, y después de hacer pública su relación, se les ha visto en varios vídeos practicando deporte juntos. Esta conexión deportiva no solo muestra su afinidad y pasión común por el surf, sino también cómo aprovechan su tiempo libre y mantienen un estilo de vida activo y saludable en conjunto.

Con esta confirmación, Omar Sánchez demuestra que, después de dejar pistas y crear cierta expectación, la ilusión por una nueva relación puede hacerse oficial de manera clara y directa. Ahora, tanto él como Guatimara comienzan a compartir públicamente su historia de amor, que promete ser una de las más comentadas del momento y que, sin duda, seguirá generando interés en sus seguidores.