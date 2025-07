Silvia Herreros 24 JUL 2025 - 11:01h.

El exmarido de Anabel Pantoja intenta animar a la exconcursante de 'Supervivientes' durante su recuperación tras el accidente y abre un debate

Omar Sánchez habla del complicado momento personal que atraviesa

Compartir







Omar Sánchez demuestra una vez más que, a pesar de haberse divorciado hace ya hace más de tres años, sigue muy pendiente de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja no atraviesa su mejor momento personal. En un intento de animarla, el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido mandar un cariñoso mensaje a su exmujer, a la que envía sus mejores deseos tras el accidente.

La influencer, que sufría una aparatosa caída por la que terminaba siendo trasladada en ambulancia al hospital durante su estancia en 'La Casa IN', acababa siendo escayolada en urgencias. Para comprobar que todo estaba en orden, ha pedido una segunda opinión a los especialistas, que le han quitado la escayola y le han puesto, según ella misma ha dicho, "un brazo robot".

Anabel, que en estos momentos depende por completo de los cuidados de su madre, Merchi Bernal, y de su novio, David Rodríguez, no ha podido evitar reflexionar sobre "lo valioso que es la salud o estar bien", algo de lo que según ella "no te das cuenta" hasta que "no lo estás" y te das cuenta de "todas las consecuencias que trae".

Tras compartir cómo se encuentra y hablar del delicado momento que vive, Omar ha querido animar a la que durante muchos años fuera la mujer de su vida. 'El negro', como cariñosamente llamaba la sobrina de Isabel Pantoja a su exmarido canario, ha comentado en el post de la influencer. Sus palabras, entre los cientos de mensajes de ánimo que la sevillana ha recibido, no han pasado desapercibidas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Ánimo, una piedra más en el camino que solo tú sabes superar. Has vivido cosas peores y has salido adelante como una guerrera", escribe el también exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso', que personalmente, conoce muchas de las batallas de su ex. "Piensa y lucha por ti y tu familia", escribe el windsurfista profesional y profesor de diversos deportes náuticos, quien hace solo unos días, manifestaba su deseo de formar su propia familia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Omar Sánchez abre un debate en redes tras sus constantes mensajes a Anabel Pantoja: "Pesado"

Por ahora, Anabel Pantoja no ha reaccionado, aunque el comentario de Omar Sánchez ha generado un debate en redes sociales entre aquellos que consideran que es un "pesado" que "no ha superado" y que "no deja vivir a su ex" y quienes celebran que puedan continuar siendo amigos a pesar de su ruptura y piensan que sus mensajes son "muy bonitos".

"¡Qué pesado!! Haz tú vida, ella ya tiene pareja" o "Qué bonito saber que podéis tener una bonita amistad con respeto y maravillosa .Felicidades si eres correspondido por ella, lógicamente..si no pues no escribirías imagino... La vida te traerá cosas maravillosas no lo dudes", son solo dos de los ejemplos.