Teresa Bass, novia de Iván González, reacciona a su participación en 'Supervivientes All Stars'

La influencer Teresa Bass ha dejado claro que apoyará a su novio, Iván González, en 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars' se estrena el jueves 4 de septiembre y entre sus concursantes está confirmado el influencer Iván González, que saltó a la fama por su participación en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y que ahora cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, siendo uno los creadores de contenido con más followers del país.

El andaluz recordó en su vídeo de presentación que aseguró que nunca volvería a vivir la experiencia, pero finalmente sí que lo veremos de nuevo en los Cayos Cochinos, lo que supondrá su separación temporal de su novia, la también influencer Teresa Bass, con la que lleva saliendo desde 2022 y con la que reside actualmente en Madrid.

Su novia, que cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram, no reaccionó en un primer momento de forma pública al anuncio de su fichaje por la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', pero lo ha hecho ahora que él ha publicado un vídeo en el que confiesa que no le fue fácil tomar la decisión de regresar a Honduras y que le agradece a su chica su apoyo incondicional.

"Tomar esta decisión no ha sido fácil… pero cuando tomo un camino lo recorro con todo, vuelvo a esa isla con la ilusión de poder trasmitiros lo que significa para mí. 1 millón de gracias a todos y sobre todo a ti por apoyarme en todo", ha escrito el exnovio de Oriana Marzoli en un vídeo que ha publicado en Instagram en el que se le ve abrazando en la playa, durante al atardecer, a su novia, que ha respondido en la zona de comentarios del post: "Siempre apoyándote en todo", junto a un corazoncito.

A ese comentario ha respondido con más corazoncitos Iván, pero también una seguidora de la pareja, que le ha dicho a la amiga de Rocío Osorno que le gustaría verla en los platós defendiendo al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.