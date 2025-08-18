Rocío Molina Madrid, 18 AGO 2025 - 13:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra su enfado e impotencia al ver que el territorio español está siendo devorado por los incendios

Anita Williams: "El padre de mi hijo se ha saltado la orden de alejamiento"

Compartir







Anita Williams ha frenado por un instante toda la felicidad que ha tenido estos días y ha publicado un comunicado tras volver de sus vacaciones en una casa rural junto a su familia. La exconcursante de 'Supervivientes' ha lanzado un mensaje cargado de significado para dejar claro la alarmante situación que se vive y de la que ahora ella ha sido consciente.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una reflexión que no ha dejado indiferente a nadie. Consciente de que los entornos digitales son un buen altavoz y que no todo van a ser posados veraniegos, la exnovia de Montoya ha dado su opinión sobre la ola de incendios en España y las terribles e irreparables consecuencias que está teniendo.

Para reconectar consigo misma y con su entorno más íntimo, Anita Williams ha estado de escapada rural en un entorno en el que ha estado sin televisión, sin noticias y sin casi mirar el móvil, tal como ella misma ha confesado. Este plan alejado del bullicio habitual ha hecho que la influencer estuviese en una situación similar a la vivida en Honduras, en 'Supervivientes'. Y, por eso más dura ha sido la vuelta a la realidad cuando ha sido consciente de que España arde y que las cifras son devastadoras.

"La realidad es otra", ha comenzado diciendo la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuando ha sido consciente de las miles de hectáreas que están ardiendo por toda España y que la cifra aumenta a cada hora que pasa. "Incendios que siguen arrasando nuestra tierra, familias que lo han perdido todo, personas que están sufriendo y que necesitan de toda nuestra fuerza y apoyo y hay que utilizar el altavoz también para estas cosas así que me he puesto a escribir lo que opino y esto también se merece estar en mi perfil", ha dejado plasmado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Anita Williams lanza un grito de desesperación: "¿Hasta cuándo?"

Más allá de la escasez de medios con las que se cuenta y la incapacidad de los sistemas tradicionales para apagar estos incendios de última generación, Anita Matamoros ha dado una respuesta por escrito a una queja que cada vez está más extendida ante la magnitud de la catástrofe que se vive.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Hace años empezó con el COVID. Nos faltaba aire, nos faltaban camas, nos faltaban manos. Nos faltaban abrazos y nos sobraba soledad. La vida se nos escapaba detrás de las mascarillas y de cifras y, siempre la misma frase: faltaban medios. ¿Hasta cuándo?", comienza así una reivindicación que pasa por otras situaciones que han supuesto un antes y un después y donde esa escasez de recursos nos ha llevado a esa misma pregunta.

Desde Filomena, la DANA, la erupción volcánica de La Palma o el apagón. Anita Williams ha puesto todos estos escenarios en común para desahogar su opinión. "¿Hasta cuándo vamos a permitir que la historia se repita como un eco que nunca acaba? ¿Hasta cuándo vamos a normalizar la tragedia como si fuera parte del calendario? ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo como todo arde, se inunda o congela?", ha escrito.

Cuando aún nuestros servicios de emergencias, bomberos, vecinos y muchos territorios siguen combatiendo las llamas y desconocemos lo que se espera, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido llamar la atención con su opinión y su duro mensaje para movilizar ha tenido una fuerte acogida. "Cuánta verdad y qué necesaria es esta publicación".