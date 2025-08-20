Anita Williams se quita las extensiones y muestra cómo le ha crecido el pelo tras 'Supervivientes'

Rocío Molina Madrid, 20 AGO 2025 - 16:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado al descubierto el largo de su melena real al quitarse las extensiones

Anita Williams emite un comunicado tras volver de sus vacaciones: "¿Hasta cuándo?"

Anita Williams ha captado la atención de sus seguidores por un cambio que se ha dejado ver por un momento. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha quitado las extensiones y ha mostrado cómo le ha crecido el pelo tras su paso por Honduras. El corte radical, que se hizo a cambio de una lasaña gigante y poder tener una videollamada con su hijo, tiene ahora una nueva forma y esta ha convencido a los que lo han visto.

Eso sí, se ha visto de modo fugaz porque la que fuera novia de Montoya ha vuelto a recurrir a las extensiones hasta que su melena alcance la melena que ella desea y se le igualen unos trasquilones. Lo ha hecho visitando un centro de belleza y con la idea de arreglar su pelo y las extensiones que lleva tras salir de 'Supervivientes' para que luzcan más sanas y cuidadas. Eso ha dado la oportunidad de ver cómo está su melena al natural.

Un antes y después que ha llamado la atención y que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido a través de sus historias de Instagram. El resultado de ver por primera vez su pelo y cómo le ha crecido sin extensiones ha llamado la atención y la propia Anita Williams ha hablado de ello en el centro de belleza.

"Me gusta el pelo así, pero sigue estando muy desigualado de la derecha", ha dicho de su melena que todavía no llega a los hombros y que está más corta de un lado que de otro. Un look que no ha terminado de convencer a Anita para animarse y quitarse definitivamente las extensiones, aunque sí que le guste cómo le queda el pelo corto.

"A mí también me gusta, pero esta es la realidad y es que lo tengo fatal cortado, asique hasta que esto no esté recto...", ha expresado, dejando clara cuál es su intención y cómo es el look que va a seguir llevando.

Por el momento, este look de pelo corto va a tener que esperar. Anita Williams ha preferido volver a ponerse sus ya características extensiones de pelo y lucir una melena hasta el hombro haciendo caso omiso a los comentarios positivos. "No se puede", ha confesado acerca de ese corte que, aunque no descarta que pronto lo luzca, todavía no es el momento y ella quiere esperar a cuando su pelo esté más recto e igualado.