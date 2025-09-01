TardeAR 01 SEP 2025 - 17:55h.

El hijo de Isabel Pantoja fue visto con gorra negra y aspecto visiblemente más delgado, caminando hacia una furgoneta de mudanzas a plena luz del día

El programa ‘Tardear’ ha conseguido en exclusiva una de las imágenes más buscadas de las últimas semanas: Kiko Rivera trasladando sus pertenencias a un nuevo hogar, confirmando así la ruptura definitiva con Irene Rosales.

Tal y como se adelantó en el programa, el proceso de mudanza se ha prolongado durante todo el fin de semana y no lo ha afrontado solo. Pero lo más destacado la reaparición pública de Kiko tras cinco días alejado de los focos.

El hijo de Isabel Pantoja fue visto con gorra negra y aspecto visiblemente más delgado, caminando hacia una furgoneta de mudanzas a plena luz del día. Según testigos, se le notaba nervioso, incómodo y decaído, lo que reflejaría el complicado momento personal que atraviesa.

“Llegó solo, contrató varias furgonetas de alquiler y, aunque contaba con la ayuda de cuatro chicos, al final se marchó en su propio coche”, relató una persona que presenció la escena. Se especula, además, que el cantante podría estar viviendo temporalmente con un amigo mientras termina de instalarse en su nueva vivienda.

Con esta exclusiva, ‘Tardear’ ofrece la prueba definitiva de que la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales es ya irreversible.

El día a día de KIko tras la separación

‘Tardear’ también ha permitido conocer cómo es el nuevo día a día de Kiko Rivera. El domingo por la tarde, el artista regresó discretamente a la casa familiar de Castilleja de la Cuesta, donde actualmente residen Irene Rosales y sus hijas. Llegó en coche, accedió directamente por el garaje y evitó ser visto por vecinos o curiosos. Permaneció en el domicilio durante hora y media antes de marcharse de nuevo, esta vez en moto, dejando su vehículo en el garaje.

La visita, marcada por la discreción y el hermetismo, volvió a mostrar a un Kiko serio, delgado y con un aspecto que confirma su bajón anímico. El DJ apareció con ropa ajustada y un calzado poco apropiado para el trayecto en moto, lo que llamó aún más la atención de los testigos. Su actitud, tratando de no dejarse ver en público, alimenta las dudas: ¿se esconde para evitar la presión mediática o prepara una gran reaparición ligada a sus proyectos profesionales?