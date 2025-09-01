Exclusiva | Lo que piensa Isabel Pantoja de Irene Rosales: “Una loba con piel de cordero”

TardeAR 01 SEP 2025 - 16:44h.

Exclusiva | Uno de los mejores amigos de Kiko Rivera rompe su silencio tras la separación de Irene Rosales: “Él es difícil de aguantar”

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales continúa dando que hablar y ahora ha salido a la luz un nuevo capítulo que apunta directamente a Isabel Pantoja. En ‘Tardear’, la colaboradora Leticia Requejo reveló que la tonadillera nunca tuvo una buena opinión de la que ya es la exmujer de su hijo.

Según la periodista, desde hace años, y hasta hace relativamente poco, Isabel consideraba a Irene una influencia negativa para Kiko, llegando a responsabilizarla de la famosa participación del DJ en el especial ‘La herencia envenenada’, algo que la cantante nunca perdonó.

La frase más contundente contra Irene Rosales

La frase más contundente que habría pronunciado Isabel define a la madre de sus nietas como “una loba con piel de cordero”. Para Pantoja, Irene habría contribuido a dinamitar la relación madre-hijo y, además, no habría demostrado el espíritu de trabajo que la artista espera de quienes la rodean.

Sin embargo, en el plató también se matizó que Irene siempre ha estado del lado de Kiko, incluso abandonando un programa de televisión para apoyarle en plena crisis familiar. Sus compañeros de ‘Tardear’ subrayaron que ella ha sido una esposa entregada y que la imagen de “vaga” contrasta con su dedicación y discreción durante años.

La comunión como posible detonante de la ruptura

La tensión entre Kiko Rivera e Irene Rosales parece que llevaba tiempo gestándose, y Leticia Requejo ha vuelto a poner sobre la mesa un detalle clave. La colaboradora no solo reveló la opinión que Isabel Pantoja ha tenido siempre de su ya exnuera, sino que también desveló un episodio ocurrido en un momento muy señalado: la comunión de uno de los hijos de la pareja.

Según Requejo, tras aquella celebración se produjo un rifirrafe entre Kiko e Irene que fue mucho más importante de lo que se supo entonces. Irene habría reprochado a su marido la actitud distante y apagada que mostró en un día tan especial, llegando incluso a lanzarle un ultimátum: o cambiaba ciertos comportamientos, o la relación no tendría futuro.