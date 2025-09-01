Rocío Molina Madrid, 01 SEP 2025 - 11:57h.

La concursante de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars' lanza un mensaje con el que aclara si tiene o no, una relación con Froilán

Miri Pérez-Cabrero aclara en qué trabaja y con quién vive en Ibiza tras ser relacionada con Froilán

Miri Pérez-Cabrero se ha sincerado sobre su relación con Froilán tras haber sido sorprendida en Ibiza junto al hijo de la Infanta Elena. Tras hacerse públicas las imágenes en las que se les veía a ambos en actitud cariñosa, la influencer y nueva concursante de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha aclarado cuál es su verdadera relación antes de aterrizar de nuevo en Honduras.

Ante las preguntas de los periodistas en el aeropuerto justo antes de partir a esta nueva aventura, la joven chef ha dejado entrever cómo está su corazón y si ha tenido o no algo con el sobrino del Rey Felipe VI tras todas las especulaciones que se han dado en las últimas semanas.

Con muchas ganas de darlo todo en esta segunda oportunidad en 'Supervivientes', solo apta para los más fuertes, Miri Pérez-Cabrero ha querido dejar claro dónde tiene su cabeza. "Vengo con fuerza. Una segunda vez ya se sabe de dónde vamos. Así que... que bueno, muy contenta de estar aquí otra vez", ha confesado antes de enfrentarse a la pregunta más esperada por todos. ¿Deja aquí su corazón ocupado? ¿Entre la gente que quiere se encuentra Froilán?

Consciente del revuelo que todo esto ha suscitado a raíz de la publicación de sus imágenes juntos en la revista 'Semana', la nueva concursante de 'Supervivientes All Stars' ha salido al paso aclarando en qué momento se encuentra y cómo es su relación con actual con Froilán. "Me río, me río, siempre, con una sonrisa", ha comentado con humor, sin confirmar ni desmentir si ha tenido algo con el hijo de la Infanta Elena y hermano de Victoria Federica.

Siguiendo esta misma línea que ha optado por llevar, Miri Pérez-Cabrero ha sonreído a las cámaras misteriosa y ha dado otra declaración que deja muchos interrogantes al respecto de si tiene o ha mantenido una relación con Froilán. "A todos, aunque estén lejos se sienten a todos cerca", ha dicho a modo de despedida sin confirmar si deja a alguien especial aquí al poner nuevo rumbo a Honduras.