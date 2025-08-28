Supervivientes 28 AGO 2025 - 18:29h.

La influencer catalana participó en 'Supervivientes 2024' y fue una de las grandes protagonistas, quedando en séptima posición

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Miri Pérez-Cabrero es nueva concursante de 'Supervivientes All Stars'. La cocinera e influencer, además de actriz y modelo catalana se una a la lista de concursantes confirmados hasta ahora por el reality, formada por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Kike Calleja, Rubén Torres y Alejandro Albalá, este último confirmándose este mismo miércoles en el programa 'Tardear'. Un gran elenco de concursantes que lo darán todo para conseguir ser el mejor superviviente a partir del próximo 4 de septiembre.

"Bueno, que vuelvo...", señala Miri Pérez-Cabrero en el vídeo presentación de 'Supervivientes All Stars'. "No me podía resistir. Estoy en mi hábitat, en 'Supervivientes'. Soy Miri y soy nueva concursante", añade la cocinera, muy feliz y con una sonrisa de oreja a oreja.

Trayectoria de Miri Pérez-Cabrero

La vida de Miri cambió por completo tras su participación en 'MasterChef' en 2017, donde quedó en quinto lugar. La influencer triunfó y consiguió saltar a la fama, llegando al gran público gracias a su carisma y motivación a la hora de hacer las cosas.

Posteriormente, Miri participó en 'Supervivientes 2024', siendo una de las grandes protagonistas tras permanecer en Honduras casi 100 días y quedando en séptima posición.

Los dotes de Miri no han girado solo entorno a la cocina ni a la supervivencia: ha hecho distintos pinitos como actriz en distintos proyectos de nuestro país, participando en películas como 'Fuimos canciones', de Juana Macías, o series de ficción, como 'Alguien tiene que morir' o 'Sagrada Familia', en los que aparece con personaje secundario.

Pero, sin duda, hay algo en lo que Miri sobresale igual o más que en el resto de facetas: la catalana cuenta con más de 400.000 seguidores en sus principales redes sociales.

La vida amorosa de Miri Pérez-Cabrero

Miri tuvo un pequeño romance entre los fogones de 'MasterChef' con el exfutbolista granadino afincado en Ibiza Jorge Brazalez. No obstante, esta relación estuvo llena de altibajos y, finalmente, los dos decidieron seguir sus caminos por separado (a pesar de que incluso lo intentaron 'abriendo' la relación).

Más adelante, la amiga de Anita Matamoros tuvo una relación con Pablo Salazar, un joven emprendedor con el que duró hasta febrero de 2024. Recientemente, a Miri se la ha visto en "actitud muy cariñosa" en un viaje a Ibiza en compañía de Froilán de Marichalar, lo que ha generado todo tipo de reacciones y especulaciones al respecto.