Nagore Robles muestra su nueva rutina tras la ruptura con Carla Flila: "Quiero incluirlo cada día"

Equipo Outdoor 31 AGO 2025 - 14:30h.

La de Basauri ha optado por el autocuidado para superar la ruptura: la nueva costumbre de Nagore para cada mañana

Nagore Robles comparte su truco casero para espantar avispas de inmediato: "Olvídate de entrar en pánico"

Compartir







Fueron Laura Fa y Lorena Vázquez, 'Mamarazzis', quienes hicieron saltar todas las alarmas hablando de una ruptura que "ya era un hecho": la de Nagore Robles y Carla Flila. La presentadora y su chica habrían decidido poner punto y final a su relación tras casi tres años de noviazgo, una información que la propia Carla confirmaba días después a través de sus redes sociales:

"Todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí... Pero también una gran parte es gracias a Nagore. Me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno. Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida".

Tal y como hemos podido comprobar por las publicaciones de sus redes sociales, Carla, de 26 años, habría regresado al piso que tiene en Madrid, abandonando así la casa de Nagore, para vivir junto a su hermana pequeña y a su madre en esta nueva etapa. Aunque no se ha desvelado el motivo de la separación, lo que sí que ha quedado claro es que ambas tienen palabras de cariño para la otra y que la ruptura ha sido amistosa.

Nagore y Carla apuestan por el autocuidado para superar la ruptura

Tanto Nagore como Carla han optado por el autocuidado para superar la ruptura. Carla ha comenzado una rutina deportiva que incluye volver a correr cada mañana y disfrutar de los momentos de relax que tanta energía le aportan.

PUEDE INTERESARTE Primeras palabras de la nueva novia de Omar Sánchez tras confirmarse su relación

Canal de Whatsapp de Telecinco

Nagore por su parte ha decidido incluir en su rutina diaria una nueva actividad con la que busca desconectar la mente y que no ha dudado en recomendar a sus seguidores de redes sociales. La de Basauri ha escogido meditar al menos diez minutos cada mañana nada más despertar y, eso sí, sin tener el teléfono móvil cerca.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Nagore sabe que para lograr una buena relajación es imprescindible dejar de lado las distracciones y para ello ha decidido dormir cada noche sin el teléfono móvil en la habitación.