La catalana confirma la ruptura con la presentadora tras casi tres años juntas y le dedica unas preciosas palabras

Nagore Robles, tras salir a la luz su crisis con Carla Flila: "Las personas son etapas"

Carla Flila se ha sincerado sobre su relación con Nagore Robles tras su ruptura sentimental, que, con estas palabras, ha quedado confirmada. Aunque era todo un secreto a voces, ya es oficial que la tiktoker y la presentadora han tomado caminos separados tras casi tres años juntas. Después de semanas de especulaciones, la joven de 26 años parece dar por zanjado lo suyo con la colaboradora, de 42, a la que le ha dedicado un precioso mensaje.

Mucho se ha estado hablando sobre el futuro de su relación, si la ruptura era definitiva, si se darían o no una nueva oportunidad... Pero parece que finalmente Nagore Robles y Carla Flila han decidido poner punto y final a su historia. Todo parecía indicarlo cuando, hace apenas unas horas, la creadora de contenido para redes sociales le contaba a sus seguidores que, después de diez años independizada, va a volver a vivir con su madre.

Un cambio radical en su vida que parecía dejar completamente fuera de la ecuación a la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. Si bien es verdad que ya hacía varias semanas que no se las veía juntas y ya cada una estaba en su casa, esto cambiaba de manera considerablemente las cosas.

Ahora, ha sido precisamente Carla Flila quien ha confirmado la separación con unas cariñosas palabras a Nagore Robles, que continúa sin pronunciarse (aunque sí ha dejado caer ciertas pistas de su situación sentimental). "Todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí... Pero también una gran parte es gracias a Nagore", ha comenzado expresando la de Barcelona.

"Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida"

"Me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno. Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida", reconoce la influencer, que, aunque nunca ha hablado abiertamente de su noviazgo, sí ha querido hacerlo ahora, para cerrar este capítulo de la mejor forma posible.

"La voy a querer toda mi vida"

Y es que Carla Flila asegura que nunca va a olvidar las cosas que vivió de mano de Nagore Robles en estos casi tres años de relación. "Ella me acompañó a buscar la mejor versión de mí, y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida", escribe, confirmando la ruptura y despidiéndose públicamente de la exconcursante de 'Gran Hermano'.