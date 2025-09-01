La viuda del futbolista José Antonio Reyes se ha abierto en canal con Cruz Sánchez de Lara en el programa de Infinity 'Madres desde el corazón'

La entrevista más dura a Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, el próximo lunes en 'Madres: desde el corazón', en Mediaset Infinity

El 1 de junio de 2019, el mundo del fútbol se paralizó con el fallecimiento de José Antonio Reyes. El talentoso extremo de solo 35 años perdió la vida en un accidente de tráfico cerca de Utrera, Sevilla, tras salir de la calzada a alta velocidad, lo que también causó la muerte de su primo y dejó gravemente herido a otro familiar.

La noticia impactó en todos los rincones del deporte y el país. Equipos, aficionados y compañeros se unieron por la pérdida del futbolista. El Sevilla, su club formativo, fue el encargado de anunciarlo. Noelia López, su esposa desde 2017, quedó sola con dos hijas pequeñas, Noelia y Triana.

Durante estos últimos seis años, López ha vivido alejada de los focos e inmersa en la crianza de sus hijas mientras afrontaba como podía la pérdida de su esposo. Apenas ha hablado con los medios y la tónica de su vida ha sido la discreción. Pero ahora, la viuda del deportista ha decidido abrirse en canal. Y lo hace en 'Madres desde el corazón', programa de Infinity, y de la mano de Cruz Sánchez de Lara, con una entrega en la que la jiennense protagoniza su entrevista más emocional.

Ha sido en este espacio donde la influencer se ha sincerado y ha revelado detalles sobre el peor día de su vida: la muerte de su razón de amor, marido y padre de sus hijas.

"Ese día hay cosas que he olvidado ya, que no recuerdo, pero fue un día muy triste para mí como mujer y como madre. La vida como la conocíamos se acabó", cuenta López entre lágrimas a Sánchez de Lara.

Cómo se enteró del fallecimiento de Reyes

Tal y como rememora, mientras estaba en casa con las pequeñas escuchó los bomberos, la ambulancia, los coches de policía... y sus hijas también. "De hecho, vinieron y me dijeron: 'Mami, ¿qué es ese ruido?' Porque era verano y tenía las ventanas abiertas de casa. Me dio un vuelco el corazón, pensé que había sido un accidente, pero no pensaba que había sido él", relata.

Poco después recibió una llamada de teléfono, pero no pudo cogerlo ya que "estaba con las niñas a punto de salir a hacer la compra". Y cuando ya estaba lista para salir de su domicilio, decidió llamar.

"Me lo dijeron así, sin más. Las niñas se quedaron mirándome y me preguntó Noelia: 'Mami, ¿qué le ha pasado a papi?', y le dije: 'No, nada, que se tiene que ir otra vez lejos', porque había estado jugando en China y estuvimos cuatro meses sin verle. Las puse en la televisión una película y fui al baño a llamar a mi madre. Y ellos ya venían de camino. Ya lo sabían. Me enteré la última", apostilla rota de dolor.

Lo primero en lo que pensó al conocer la trágica noticia fue en sus hijas. "¿Qué les iba a decir? ¿Cómo? ¿Qué iba a hacer ahora?", recuerda.

Noelia explica que ella desconocía que Reyes estaba en un coche de camino a Utrera. "Ese día el equipo jugaba en Cádiz y hablamos. Me dijo que iba concentrado con el equipo en el autobús y que me hacía videollamada cuando subiese", lamenta.

Poco a poco fue llegando su entorno más cercano a la vivienda. "Llamé a mis amigas y estaban en la puerta de mi casa esperando a que yo las llamase. Abrí la puerta del baño y la niña estaban allí. Se habían subido las dos a mi baño a esperar a que yo saliese. Y bueno, ya la casa se llenó de gente, empecé a enterarme, unos decían una cosa, otros otra... Y hay momentos que no recuerdo ya", concluye, reflejando que se quedó completamente destrozada ante este duro e inesperado fallecimiento. Una pérdida que más de cinco años después siguen llorando.