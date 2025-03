En su vídeo también les pidió que cuando cada uno de ellos empiece a rehacer su vida y a salir con otras personas que no les avisen a ninguno, porque necesitan "sanar". 24 horas después, ha sido David el que ha querido dirigirse a sus seguidores, también a través de Instagram y en formato vídeo para contarles que lo está pasando "peor de lo que esperaba" y que no había podido decirles nada hasta ahora porque está "destrozado": "Estoy sin comer y sin dormir".

"Yo estaba muy enamorado de María y no me da vergüenza decirlo, pero ya está: al final son altibajos, considero que me darán más altibajos pero que en cosa de un mes voy a estar bien 100%", ha asegurado el exnovio de Elena Adsuara, que en su mensaje también ha querido darle las gracias a sus seguidores por enviarle tantos mensajes de apoyo, pero les ha pedido que no le digan "nada más del tema" porque quiere superarlo.