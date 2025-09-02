Diego Matamoros, en el quirófano: el motivo por el que ha sido intervenido

Silvia Herreros 02 SEP 2025 - 12:14h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha necesitado volver a ser intervenido en el quirófano

Diego Matamoros se sincera sobre su depresión: "Me he llegado a plantear si seguir o no"

Diego Matamoros comparte unas impactantes imágenes desde quirófano. El exconcursante de 'Supervivientes' ha ingresado en un hospital de Madrid en el que ha sido sometido a una intervención.

El hermano de Laura Matamoros no ha dado muchas explicaciones ni contado cómo se encuentra tras su ingreso, que ha sido ambulatorio. Por protocolo, al haber tenido que recibir anestesia, ha tenido que acudir al hospital acompañado.

No es la primera vez que Diego pasa por "chapa y pintura". El influencer fue diagnosticado hace años con una enfermedad crónica y degenerativa por la que ha varias crisis y recaídas que han llegado a incapacitarle y hacer que no pueda levantarse por sí mismo de la cama.

Su espondilolistesis le produce mucho dolor. Tanto, que no existen medicamentos convencionales que le ayuden a paliarlos. Después de mucho buscar, el joven, de 39 años, encontraba en la rizólisis una solución temporal a sus problemas.

Este tratamiento mínimamente invasivo utiliza ondas de radiofrecuencia para generar calor en los nervios de la columna vertebral que causan dolor, bloqueándolos e impidiendo que, de manera temporal, envíen señales de dolor al cerebro.

Su patología congénita es más propia en pacientes mayores de 60 años que en hombres de su edad. Se produce cuando un disco o vértebra se desplaza sobre sí mismo y acaba pinzando el nervio anterior. La espondilolistesis degenerativa es la consecuencia de un debilitamiento de los huesos, las articulaciones y los ligamentos de la columna vertebral.

Hace un par de años, él mismo confesaba tener una "vértebra anteriorizada y "la médula tocada". Además, confesaba sentir siempre "una puñalada a la altura de la L5" y haberse quedado con "media cadera bloqueada". Por si eso fuera poco, "el talón derecho" también empezaba a fallarle en 2023 a causa de "la S1, que se me pinza también". En este tiempo y debido al carácter degenerativo de su enfermedad, sus dolores y problemas podrían haber aumentado.

Diego ha vuelto a ponerse en manos del equipo del doctor Abejón, jefe del servicio médico de la Unidad del dolor de varios hospitales madrileños - como el Hospital Universitario Quirón, en el que Diego se trata desde hace años–. Cada varios meses acude a realizarse este tratamiento con corticoides y radiofrecuencia pulsada para calmar su dolor.

A todo su equipo se siente profundamente agradecido, pues le ayuda a que su "proceso diario de dolor" sea, en la medida de lo posible, "más llevadero".