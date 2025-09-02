Ivana Icardi comunica una feliz noticia relacionada con su hija con Hugo Sierra

Silvia Herreros 02 SEP 2025 - 14:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' celebra con sus seguidores la feliz noticia que acaba de recibir

Ivana Icardi celebra junto a Hugo Sierra el 4º cumpleaños de su hija Giorgia

Ivana Icardi comunica una feliz noticia relacionada con su hija Giorgia, fruto de su relación con Hugo Sierra (ganador de GH Revolution, exnovio y padre del hijo de Adara Molinero). La exconcursante de 'Supervivientes' no puede estar más emocionada con la manera en la que el nuevo curso ha empezado para ellas y no ha dudado en celebrar con sus seguidores el inicio de septiembre, que para ella llega cargado de nuevos comienzos y emocionantes noticias.

La hermana de Mauro Icardi acaba de mudarse a una casa nueva en Madrid. Un importante cambio no solo para la argentina, sino también para la hermanita de Martín Sierra, el hijo de Adara al que presumiblemente este cuidará durante su participación y la de Elena Rodríguez en 'Supervivientes All Stars'.

La mudanza de la exnovia de Finito a un nuevo piso afecta de manera directa a su hija con Hugo Martín Sierra. Una realidad de la que la propia Ivana hablaba hace unos días a través de las redes, lugar en el que comunicaba su deseo de empezar esta semana a buscar un nuevo cole a su hija.

Este proceso puede llegar a ser muy frustrante para los papá, que en muchas ocasiones, pasan semanas (o incluso meses) intentando encontrar plaza en el cole perfecto. La exconcursante de 'GH Dúo' ha tenido muchísima suerte y, en apenas un día, ha logrado matricular a su hija en un centro, que además, se encuentra muy cerca de su nuevo hogar.

Haberlo hecho en tan poco tiempo y sin apenas quebraderos de cabeza ha sido para la cantante un motivo de absoluta felicidad. Así lo ha asegurado ella misma a través de sus historias temporales de Instagram, en las que celebra este logro.

"Estoy feliz", escribe en mayúsculas mientras intenta da algo de contexto a su comunidad de followers. "¿Se acuerdan que el viernes les dije que empezaba desde hoy a buscar cole? Pues ya encontré", celebra.

Además, se trata del colegio más cercano a su casa, algo que le facilitará mucho las cosas a la influencer a la hora de conciliar su maternidad con su vida profesional y personal. "A la primera, sin tener que quedarme con ese estrés toda la semana, porque ya la próxima empiezan", ha dicho confesando lo 'in extremis' que se ha puesto a buscar colegio.

Afortunadamente y "gracias a Dios", a Ivana Icardi las cosas le han salido de "maravilla" y ya no tendrá que preocuparse más por este tema. Ya ha recibido los papeles de la inscripción de su hija por parte del centro y, a lo largo del día, se dispondrá a entregarlos para que se termine de formalizar el proceso de matriculación.