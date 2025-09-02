Equipo mtmad 02 SEP 2025 - 13:08h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre la posibilidad de abrir su relación con su pareja

Oriana Marzoli cuenta todos los detalles sobre su boda con Facundo González

Compartir







Oriana Marzoli y Facundo González regresan una semana más con un nuevo vídeo de ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity, durante sus días juntos en Perú. La exconcursante de ‘Supervivientes’ y su pareja hablan de las dificultades de mantener una relación a distancia y responden a todas las dudas pendientes de sus seguidores. La venezolana y el argentino siguen compartiéndolo todo sobre su relación y confiesan si tendrían una relación abierta.

Hace varias semanas, la creadora de contenido desvelaba, al hablar de su relación con ‘Facu’, si serían capaces de participar en ‘La isla de las tentaciones’ . Después de reflexionar sobre la idea de poner a prueba su amor, hoy se atreven a declarar ante la posibilidad de tener una relación abierta. “A ti te gustaría”, comienza hablando la influencer dirigiéndose a su novio. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no se lo piensa dos veces y responde muy segura a la pregunta.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli explica el motivo por el que dejaría su relación con Facundo González

Luis Mateucci, acompañando a Oriana y Facundo, también ha querido añadir su opinión al debate. “Deberían progresar un poco”, comenta el amigo de la pareja. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ explica los motivos detrás de su respuesta y debate junto a su novio la idea de estar con otras personas. “Podemos ir avanzando”, declara el argentino. ¡Descubre si serían capaces de abrir su relación, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli y Facundo González confiesan la ‘carta blanca’ para irse con otra persona

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli y Facundo González aclaran si hay problemas de desconfianza entre ellos

Aclarado el debate sobre si mantendrían una relación abierta, Oriana Marzoli desvela ante la cámara en qué consiste el curioso pacto interno que tiene acordado con su novio. “Los dos tenemos una ‘carta blanca’ con una persona”, confiesa la creadora de contenido. En un tono divertido, la que fuera tronista de ‘MyHyV’ se sincera sobre quién hay detrás de la famosa ‘carta blanca’ de cada uno y hasta dónde podrían llegar. “Si se me cruza, yo le doy para adelante”, añade Oriana.

Oriana Marzoli vuelve en compañía de su novio a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, para continuar desvelando todos los secretos sobre su relación con el argentino. La pareja se sincera sobre lo complicado que es mantener una relación a distancia, además de aclarar si tendrían una relación abierta. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ también habla del cambio de actitud del argentino desde que están juntos y desvelan los planes de mudanza de Facundo a España. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!