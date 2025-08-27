Natalia Sette 27 AGO 2025 - 12:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio desvelan si es posible mantener su relación a distancia a largo plazo

Oriana Marzoli y Facundo González desvelan cuál ha sido su mayor crisis

Compartir







Oriana Marzoli y Facundo González vuelven a ponerse frente a la cámara para sincerarse, sin tapujos, sobre las dificultades de mantener una relación a distancia. Tras contar su mayor crisis con el argentino, la exconcursante de ‘Supervivientes’ viaja a Perú para reencontrarse con él. La pareja ha querido responder a todas las preguntas de sus seguidores sobre cómo gestionan su historia de amor en medio de la distancia.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ admite que, aunque lo han llevado bien y sin desconfianza , hay muchas complicaciones. Facundo, por su parte, tiene claro que es lo que más le cuesta: la duración de las separaciones. “Depende del tiempo”, comienza explicando el argentino. No es lo mismo sobrellevar la distancia en períodos cortos, que cuando pasan mucho tiempo sin verse. En este sentido, el influencer señala que seis meses resulta un tiempo muy complicado de manejar.

En este sentido, ambos temen encontrarse con problemas ahora que Oriana está a punto de comenzar una nueva aventura laboral. La creadora de contenido se convierte en colaboradora estrella de ‘El loco amor’ , un dating show de Mediaset Infinity donde podrás encontrar el amor real. Entre su proyecto y el trabajo de Facundo, la pareja teme no poder verse tanto como hasta ahora. “Me acaba poniendo los cuernos”, comenta Oriana con una sonrisa, intentando quitarle hierro al asunto.

Por si fuera poco, Luis Mateucci, ex de Oriana y amigo de Facundo, ha viajado hasta Perú y ha pasado con ellos unos días. El argentino no ha dudado ni un segundo en dar su opinión al respecto. “Yo estoy viendo la ruptura”, sentencia Mateucci. Oriana y Facundo no tienen otro remedio que tomárselo a risa y la venezolana le recrimina estar celoso de su relación.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli y Facundo González confiesan si perdonarían una infidelidad

Facundo González habla de sus planes de mudanza a España

En medio de estas confesiones, Facundo González ha querido compartir una de las decisiones más importantes que baraja de cara a su futuro: mudarse a España. El argentino explica que le gusta mucho el país y que así la distancia se acabaría. Además, ha desvelado que ya cuenta con pasaporte español, lo que facilitaría mucho su llegada y adaptación. “Me gusta España”, asegura convencido, antes de añadir que tiene todo lo necesario para instalarse allí.

Oriana Marzoli y Facundo González están acostumbrados ya a abrirse con sus seguidores y hablar de las partes más complicadas de su relación. Además de las distancia y los planes de mudanza, la pareja se sincera sobre si estarían dispuestos a abrir la relación y desvelan su mayor encontronazo con respecto a los planes de boda ¡Descúbrelo dándole al playa!