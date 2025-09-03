Lorena Romera 03 SEP 2025 - 12:45h.

Alejandra Rubio ha enseñado las últimas adquisiciones que ha hecho para su hijo, en común con Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos está deseando que se acabe oficialmente el verano. El otoño siempre ha sido una de sus estaciones favoritas. Por eso, con el arranque de septiembre, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha hecho unas compras de lo más otoñales para el pequeño Carlo, que el próximo mes de diciembre cumplirá su primer año.

Cada vez hay más gente que se declara fiel amante del otoño. Incluso hay quienes ya empiezan a llamarlo la cozy season en redes sociales como TikTok, donde se llega analizar el significado psicológico detrás del fanatismo por esta estación. Alejandra Rubio es una de esas locas enamoradas de la transición entre el verano y el invierno, y siempre le saca el máximo partido a esta época de nuevos comienzos.

Aunque oficialmente empieza el 22 de septiembre, para muchos el verano termina el primer día de este mes. Y es el caso de la colaboradora, que ya ha celebrado el inicio de esta etapa con unas compras de lo más especiales. Y es que la sobrina de Carmen Borrego le ha comprado a su hijo un jersey de punto con un estampado de Halloween.

"Hola, calabaza", se lee en el suéter. Además, unos calcetines a juego, también con calabazas, y unos jeans. "Es septiembre... Automáticamente yo", escribe Alejandra Rubio en tono de humor, haciendo partícipe a sus seguidores de las adorables compras que ha hecho para su hijo en común con Carlo Costanzia. Una tarde de shopping con la que deja claro que no solo está lista para el otoño, también para Halloween. Aunque para eso toque esperar un poco más.