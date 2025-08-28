Tamara, hermana de Michu, habla sobre la herencia con 'Vamos a ver'

Tamara, hermana de Michu, se mostró visiblemente impactada al descubrir en directo el contenido del testamento de la joven, en el que comprobó que no estaba incluida. Tras pronunciarse sobre este hecho, ahora ha ofrecido más detalles acerca de la herencia de la fallecida y de cómo esta decisión podría afectar a la familia.

"Por la voluntades de mi hermana, mi madre se ha visto en un aprieto", entonaba Tamara, que explicaba que "quiere tener la opción de hablar de la situación y del por qué ella no lo ve bien". Y respondía a si tiene pensado irse a vivir a casa de Michu y que su madre se quede en su casa: "No tengo eso planeado, pero en la calle no me voy a quedar, por eso mi hermana ha respaldado que yo no me quede en la calle".

La que daba más detalles sobre la herencia: "Si hay deudas, que las hay, tenía pensado alquilar la casa para pagar las deudas porque mi hermana tenía un montón. Mi hermana diría: mi madre y mi hermana que arreglen el tema este para que cuando herede su hija, el día de mañana, que esto este libre".

Además, también contestaba a cómo harán frente al impuesto de sucesiones: "Nosotros trabajamos, pero eso es mi madre. Yo lo único que puedo hacer es ayudarla".