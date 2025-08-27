TardeAR 27 AGO 2025 - 18:21h.

Las palabras de Tamara, hermana de Michu, en directo en 'Tardear' sobre el testamento

La madre de Michu confiesa a quién traspasará la herencia recibida de su hija: "Si fuera para mí, yo se lo pondría a..."

Compartir







El programa 'Tardear' revelaba, en exclusiva, el contenido del testamento de Michu, recientemente fallecida, lo que ha provocado sorpresa y tensiones en el ámbito familiar. Tal como explicó el paparazzi Tino Torrubiano, la joven había dejado constancia de su última voluntad hace varios años, nombrando a su madre, Inma, como heredera universal de todos sus bienes.

Tamara, hermana de Michu, Tamara, se mostraba impactada al descubrir en directo el contenido de este testamento y que no estaba incluida en él: “¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… pero me estoy enterando ahora mismo”.

Tamara, hermana de Michu, habla con 'Tardear' tras salir a la luz su testamento

La que hablaba con nuestro programa en directo, la que aseguraba que su madre "no ha visto" el testamento: "Nosotros nos enteramos ayer, nosotras no sabíamos nada. Mi madre no lo sabía porque me lo hubiese dicho". Y cómo se lo ha tomado: "Creía que se lo iba a quedar Rocío, pero tampoco me extraña del todo que se lo diese a mi madre".

"Para ella no es seguro cien por cien", dejaba claro Tamara sobre lo que piensa en este momento su madre y explicaba si están haciendo cuentas de lo que tendrán que pagar después de su madre haya heredado: "Ahora tendré que hablar con mi madre para ayudarla, mirar las cosas".