TESTAMENTO DE MICHU

Tamara, hermana de Michu, se pronuncia tras salir a la luz su testamento: "No me extraña del todo"

Las palabras de Tamara, hermana de Michu, en 'Tardear'.Telecinco.es
El programa 'Tardear' revelaba, en exclusiva, el contenido del testamento de Michu, recientemente fallecida, lo que ha provocado sorpresa y tensiones en el ámbito familiar. Tal como explicó el paparazzi Tino Torrubiano, la joven había dejado constancia de su última voluntad hace varios años, nombrando a su madre, Inma, como heredera universal de todos sus bienes.

Tamara, hermana de Michu, Tamara, se mostraba impactada al descubrir en directo el contenido de este testamento y que no estaba incluida en él: “¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… pero me estoy enterando ahora mismo”.

Tamara, hermana de Michu, habla con 'Tardear' tras salir a la luz su testamento

La que hablaba con nuestro programa en directo, la que aseguraba que su madre "no ha visto" el testamento: "Nosotros nos enteramos ayer, nosotras no sabíamos nada. Mi madre no lo sabía porque me lo hubiese dicho". Y cómo se lo ha tomado: "Creía que se lo iba a quedar Rocío, pero tampoco me extraña del todo que se lo diese a mi madre".

"Para ella no es seguro cien por cien", dejaba claro Tamara sobre lo que piensa en este momento su madre y explicaba si están haciendo cuentas de lo que tendrán que pagar después de su madre haya heredado: "Ahora tendré que hablar con mi madre para ayudarla, mirar las cosas".

