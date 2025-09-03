Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 14:57h.

El exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha hablado por primera vez de su relación tras dejar de seguir en redes a la influencer

Nuevos datos sobre la posible ruptura entre Claudia Martínez y Mario González: "Decepción"

En las redes sociales se especula con una posible ruptura entre Mario González y Claudia Martínez porque después de que ella confesase que no estaba atravesando un buen momento anímico a mediados de agosto se dejaron de seguir mutuamente en Instagram. Han pasado las semanas y no han vuelto a interactuar en redes ni ha compartir contenido juntos: la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha mostrado que se ha refugiado en casa de su madre en Barcelona y el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha permanecido en silencio hasta ahora.

El madrileño se ha decidido a romper su silencio cuando ha visto un post de 'La Cuernis' contando todo lo que ha pasado entre ellos en los últimos meses. En esos meses se recuerda que Claudia estalló tras unas declaraciones de Sheila González, madre del hijo de Mario, en las que se lamentaba que no se respetasen sus decisiones como madre de Hugo. "Lloro una semana sí y otra semana también por la ansiedad que me han causado personas que solo han querido hacerme daño a mí y a mi relación", dijo la extronista tras esos ataques de la ex de su novio.

Eso ocurrió en octubre de 2024 y a partir de entonces, Claudia y Mario sufrieron una profunda crisis en la que se plantearon romper su relación: ella se mostraba desencantada con la situación y él salió en defensa de ella, asegurando que no debería recibir críticas ni ataques. A principios de 2025 recondujeron su relación, en julio se fueron de viaje a Tanzania, pero en agosto parece que todo volvió a salir por los aires.

En el vídeo de 'La Cuernis' se recopilan los mensajes que ambos han estado compartiendo en TikTok en las últimas semanas: los dos expresan decepción y tristeza. Al ver esta publicación, el que fuera amigo íntimo de Samuel Chávez ha decidido romper su silencio y dejar un mensaje en la zona de comentarios: "La realidad es que solo ella y yo sabemos lo que hemos pasado, y la mayor muestra de amor que me hizo fue quedarse cuando cualquiera otra hubiera salido corriendo, y eso es lo importante. Luchó contra todos y contra ella misma para estar conmigo".

Unas declaraciones con las que muchos entienden que está confirmando que existe una profunda crisis entre ellos, otros han querido entrever que anuncia así la ruptura y otros tantos que consideran que los creadores de contenido están luchando por reconducir su relación.