Las redes sociales atacan a Tamara Falcó por publicar una foto en topless y de espaldas: “Mala cristiana”

Tamara Falcó ha publicado en sus redes sociales una foto en la que parece tumbada en una colchoneta de piscina en topless y de espaldas. Esta imagen ha hecho que reciba muchas críticas de personas que la llegan a acusar de “mala cristiana”. “Siendo católica no entiendo bien esa foto casi desnuda e insinuante”, decía otro de los comentarios.

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ se han mostrado totalmente opuestos a las críticas que ha recibido la hija de Isabel Preysler y la han defendido. La primera ha sido Adriana Dorronsoro: “Yo tengo que decir que me parece absurdo. Cada uno que piense lo que quiera, pero ligar la fe a que se haga una foto enseñando la espalda me parece absurdo”. Además, considera que el problema lo tienen las personas que tienen “mentes calenturientas por ver en esa foto connotaciones eróticas”.

Alessandro Lequio se ha mostrado de acuerdo con la presentadora del club social. “Son fotos que exudan castidad. (…) Que se metan en sus pecados y dejen las conciencias tranquilas. Esto es un problema de mirada sucia”.

El detalle de la foto de Tamara Falcó

La foto fue tomada durante las vacaciones que Tamara Falcó ha pasado en Sotogrande junto a su marido, Íñigo Onieva, Ana Boyer, Fernando Verdasco y sus tres hijos.

Hay otro detalle que ha llamado la atención de la imagen. Tamara se ha quitado la parte de arriba del bikini, pero no la medalla de la Virgen María hecha en plata y con baño de oro y zafiros que ella misma diseñó hace unos años.