Alberto Samperio 04 SEP 2025 - 15:10h.

La menor de las Campos ha vivido unas vacaciones muy felices al lado de los suyos dejando atrás las polémicas familiares

María 'La Jerezana' y Carmen Borrego derrochan complicidad en redes: "Últimos días en el sur"

La revista 'Semana' ha sacado una portada protagonizada por Carmen Borrego y Terelu Campos disfrutando de sus vacaciones en Málaga para celebrar el 60 cumpleaños de la mayor de las hermanas. Tanto Carmen como su hijo José María Almoguera han demostrado estar junto a Terelu festejando su cambio de década.

La familia al completo parece estar más feliz que nunca sin problemas familiares. Carmen también ha tenido sus propios días para disfrutar de los suyos junto a su marido José Carlos Bernal, sus hijos y su nuera, María 'la jerezana'. Todo parece indicar que entre madre e hijo las cosas van mejor que nunca.

Carmen Borrego ha comentado sus vacaciones con Almoguera y el resto de su familia en 'Vamos a ver': "Para mí ha sido un verano muy especial. Yo he sufrido y poder estar todos juntos para mí ha sido..." La pequeña de las Campos se ha mostrado muy sonriente mientras hablaba de su verano.

Sobre la relación con su hijo, Carmen ha hecho balance: "Cuando uno se sienta, pone las cartas sobre la mesa, nos decimos todo lo que nos tenemos que decir y aprendemos a que nos tenemos que respetar todos, creo que empieza una relación sana. Cuando se basa en el diálogo y el respeto, creo que todo rueda"

La relación con su nuera, María 'la jerezana'

Los colaboradores del programa han comparado la relación que tiene ahora Carmen Borrego con María 'la jerezana' y la que tenía con Paola Olmedo, la ex de José María Almoguera. La menor de las Campos se ha sincerado diciendo que la relación que tuvo su hijo con Paola no fue todo malo. Carmen ha defendido que es la madre de su nieto y que no quiere ningún problema con ella.

Tras esto, ha confesado la bonita relación que mantiene con su nueva nuera y lo que más le gusta es su forma de ser: "María es una persona muy familiar. Yo he estado este verano con los padres de María. Es todo como más natural porque el carácter de María es muy fácil".