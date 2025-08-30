María 'La Jerezana' y Carmen Borrego derrochan complicidad en redes: "Últimos días en el sur"

Equipo Outdoor 30 AGO 2025 - 12:30h.

La colaboradora y su nuera han compartido unos días de vacaciones en la costa andaluza en compañía de José María Almoguera y unos amigos

Campanas de boda, la casa familiar y el club de las Campos: Carmen Borrego dirige un documental familiar en Málaga con su hijo y su nuera

La relación de Carmen Borrego y su nuera, María 'La Jerezana', va viento en popa. Era la propia Carmen la que hace algunas semanas explicaba en su programa, 'Vamos a ver', que entre ellas existía una conexión especial y que estaba encantada con la relación que mantiene con su hijo, José María Almoguera.

Tal es el buen rollo que se respira en la familia, que María y su chico no han dudado a la hora de pasar unos días en el sur acompañados de Carmen y también de algunos amigos como Dani Santos. Era precisamente Dani quien compartía en sus redes sociales un carrusel de imágenes del verano y en una de las instantáneas es donde se veía a Carmen Borrego y a María Sánchez en actitud de total complicidad.

Ambas con una gran sonrisa y entregándose una flor mientras disfrutan de una cena en familia en algún restaurante de la costa andaluza en la que han veraneado juntas. María, que hace gala de la buena relación que tiene con su suegra cada vez que tiene ocasión, compartía en sus stories la imagen con orgullo.

Una relación muy distinta a la que Carmen tenía con Paola Olmedo

Carmen Borrego ha reconocido en varias ocasiones que la relación que tiene actualmente con su nuera no es, ni por asomo, como la que tenía con Paola Olmedo, la madre de su nieto. Carmen explicaba también en 'Vamos a ver' que las cosas con Paola Olmedo eran más complicadas:

"El tema no es que ella es mejor o peor, el tema es que es distinta. No sé si es porque somos andaluzas, pero somos muy familiares (...) Creo que su familia es un poco parecida a la mía".

Carmen Borrego, con ganas de boda

¿Pasarán María Sánchez y José María Almoguera por el altar? No se sabe, pero lo que sí que está claro es que a Carmen Borrego le encantaría. Así lo contaba en su programa: "Precipitarse en la vida nunca es bueno. Si siguen bien existirá esa boda (...) Mi hijo es un tío serio, yo tengo un carácter más dicharachero, pero ahora lo veo más cercano a mi carácter. Ahora le veo distinto". Además, Carmen no descarta convertirse de nuevo en abuela: "A mí me gustaría ser abuela de una niña, pero no tan pronto".