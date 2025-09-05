TardeAR 05 SEP 2025 - 17:44h.

En el plató de ‘Tardear’, Pilar Eyre desvela las cifras y comparaciones más jugosas a raíz de la inminente publicación de las memorias de Mar Flores

La periodista Pilar Eyre cuenta cómo el rey Felipe VI se enteró de las infidelidades de su padre: "Es la asistenta..."

Cada vez más celebrities deciden convertir su vida en un libro… y en muchos casos en un negocio redondo. En ‘Tardear’ lo tenían claro: tras anunciarse que Mar Flores lanzará sus memorias, había que preguntarse cuánto dinero mueve realmente este fenómeno editorial.

Para arrojar luz, el programa conectó en directo con Pilar Eyre, periodista y escritora de referencia, que no dudó en poner cifras sobre la mesa:

“A Mar le deben haber pagado unos 40.000 euros de adelanto, mientras que Isabel Preysler habría cobrado en torno a los 200.000”, aseguró sin titubeos.

José Bono, el récord de recaudación en España

La conversación derivó inevitablemente en nombres más potentes. Eyre recordó que el príncipe Harry cobró 18 millones de euros y que el exministro José Bono ostenta hasta ahora el récord en España con 800.000 euros por sus memorias. Y, mirando al horizonte editorial más jugoso, se atrevió con una estimación:

“Las memorias del rey Juan Carlos podrían rondar los 5 millones de euros. Al rey nadie le discute una cifra a la baja”.

Más allá de los números, Eyre también desveló las condiciones de este tipo de contratos: adelantos, royalties y, sobre todo, la obligación del autor de prestar su imagen en la promoción. Es decir, que cuando lleguen a las librerías las memorias del emérito, habrá gira mediática asegurada.